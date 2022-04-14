Yeni BMW X7 SUV tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri

Yenilenen BMW X7 SUV, daha sportif bir görünümle tanıtıldı. Otomobilin öne çıkan özelliklerine yakından bakıyoruz.

Alman otomotiv üreticisi BMW, yenilenen X7 SUV modelinin üzerindenki örtüyü kaldırdı. Daha sportif ve daha güçlü olarak geri dönen yeni X7, yenilenen teknolojileriyle de dikkat çekiyor.

2022 BMW X7'nin ön yüzünü, tahmin edebileceğiniz gibi yine büyük bir böbrek ızgara kaplıyor. Tampon kenarlarında dikey hava girişlerine yer verilirken, alttaki merkez havalandırmanın da parlak gümüş detaylarla süslendiğini görüyoruz.

Otomobilin giriş seviyesi xDrive40i versiyonunda 21 inç jantlar standart olarak geliyor. Daha sportif tasarımı ve parlak siyah detaylarıyla dikkat çeken M60i ise 22 inç jant kullanıyor. Ayrıca 23 inç jantlar da tercih edilebiliyor.

BMW X7 iç mekan detayları

Otomobilin iç mekanında şirketin en yeni iDrive 8 multimedya sistemine yer veriliyor. Söz konusu sistem, 12.3 inç dijital gösterge ekranı ve 14.9 inç multimedya ekranını kavisli bir panel üzerinde bir araya getiriyor.

Isıtmalı adaptif ön koltuklar yenilenen X7'de standart olarak sunulurken, masaj ve havalandırma gibi özellikler ekstra ücret karşılığında eklenebiliyor.

xDrive40i versiyonunda Sensafin suni deri döşeme kullanılırken, M60i'de ise gerçek deri döşemeye yer veriliyor.

BMW X7 motor seçenekleri

2022 BMW X7'nin kaputu altında 3.0 litre altı silindirli benzinli ve dizel motorların yanı sıra 4.4 litre çift turbo V8 seçeneği mevcut. Tüm seçenekler artık 48V hafif hibrit desteğine de sahip.

Öte yandan, ilk seçenek (xDrive40i) artık daha güçlü ve öncekine göre ekstra 40 beygir güç (380 hp) ve 71 Nm tork (519 Nm) sunuyor.

Bu da otomobilin 0-100 km/s hızlanmasını 5.6 saniyede tamamlamasını sağlıyor. xDrive40d ise 352 beygir güç ve 750 Nm tork değerleri sunuyor.

Bunun dışında, ailenin en tepesindeki Alpina XB7 modeli aynı motorla 630 beygir güç ve 800 Nm tork sunacak. Azami hızı 290 km/s ile sınırlanan model, 0-100 km/s hızlanmasını 4 saniyede tamamlayacak. Tüm versiyonlar, ZF 8 ileri otomatik şanzıman ve kalkış kontrol özelliği ile birlikte geliyor.

Yeni BMW X7'nin fiyatı yaklaşık 79 bin dolardan başlıyor. Aracın M60i versiyonuyla bu fiyat 104 bin dolara kadar çıkabiliyor.