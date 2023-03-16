Yeni Chery modelleri Türkiye'de satışa çıkıyor TIGGO 8 PRO, TIGGO 7 PRO ve OMODA 5 isimli 3 farklı SUV modeliyle Türkiye’ye pazarına giriş yapacağını açıklayan Chery, 21 Mart 2023'te lansman gerçekleştirecek.

Çinli otomotiv devi Chery, 1.6 litre benzinli motorla donatılan üç farklı SUV modelini ülkemizde satışa çıkarmaya hazırlanıyor.

Şirket, sportif coupe SUV modeli olan ve geçen yıl Guanzghou fuarında tanıtılan Omoda 5, Tiggo 7 Pro ve 7 koltuklu orta boy SUV Tiggo 8 Pro'yu ülkemizde satışa sunacak.

İlk sevkiyatlar yapılmıştı

Chery; Tiggo 8 Pro, Tiggo 7 Pro ve ilk küresel modeli Omoda 5’i de kapsayan ilk Türkiye sevkiyatını Çin’in Wuhu Limanı’ndan geçtiğimiz aylarda gerçekleştirdi.

Bahar döneminde Türkiye'de satışa sunulacak olan Chery Omoda 5, Tiggo 7 Pro ve Tiggo 8 Pro modellerinde Chery tarafından geliştirilen üçüncü nesil Acteco serisi 1.6 TGDI benzinli motor bulunuyor. Yüzde 41 termal verimliliğe sahip olan bu motor, 197 hp güç ve 290 Nm tork üretiyor.

TIGGO 8 PRO, TIGGO 7 PRO ve OMODA 5 isimli 3 farklı SUV modeliyle Türkiye’ye pazarına giriş yapacağını açıklayan Chery, 21 Mart 2023'te lansman gerçekleştirecek.

Chery, ülkemizde üretim yapmayı da planlıyor

Chery Türkiye Başkan Yardımcısı Zhenghai Mei'nin son açıklamalarına göre şirket, Türkiye'deki operasyonları satışla sınırlı kalmayacak.

Türkiye'de 'kazan-kazan stratejisi' uygulayacaklarını belirten Mei, ülkemizde üretim tesisi kurmayı planladıklarını da söyledi.