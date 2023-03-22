Yeni Chery modelleri Türkiye'de satışa çıkıyor: İşte fiyatlar Çinli Chery; TIGGO 8 PRO, TIGGO 7 PRO ve OMODA 5 isimli 3 farklı SUV modeliyle Türkiye pazarına giriş yaptı.

Çinli otomotiv devi Chery, 1.6 litre benzinli motorla donatılan üç farklı SUV modelini ülkemizde satışa çıkarıyor.

Şirket, sportif coupe SUV modeli olan ve geçen yıl Guanzghou fuarında tanıtılan Omoda 5, Tiggo 7 Pro ve 7 koltuklu orta boy SUV Tiggo 8 Pro'yu ülkemizde satışa sunuyor.

İlk sevkiyatlar yapılmıştı

Chery; Tiggo 8 Pro, Tiggo 7 Pro ve ilk küresel modeli Omoda 5’i de kapsayan ilk Türkiye sevkiyatını Çin’in Wuhu Limanı’ndan geçtiğimiz aylarda gerçekleştirdi.

Chery Omoda 5, Tiggo 7 Pro ve Tiggo 8 Pro modellerinde Chery tarafından geliştirilen üçüncü nesil Acteco serisi 1.6 TGDI benzinli motor bulunuyor. Yüzde 41 termal verimliliğe sahip olan bu motor, 197 hp güç ve 290 Nm tork üretiyor.

Chery, ülkemizde üretim yapmayı da planlıyor

Chery Türkiye Başkan Yardımcısı Zhenghai Mei'nin son açıklamalarına göre şirket, Türkiye'deki operasyonları satışla sınırlı kalmayacak.

Türkiye'de 'kazan-kazan stratejisi' uygulayacaklarını belirten Mei, ülkemizde üretim tesisi kurmayı planladıklarını da söyledi.

Fiyatlar

Omoda 5:

Comfort 810.000 TL

Luxury 870.000 TL

Excellent 930.000 TL

Tiggo 7 Pro

Comfort 825.000 TL

Luxury 885.000 TL

Excellent 945.000 TL

Tiggo 8 Pro

Luxury 1.050.000 TL

Excellent 1.150.000 TL