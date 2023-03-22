Yeni Chery modelleri Türkiye'de satışa çıkıyor: İşte fiyatlar

Çinli otomotiv devi Chery, 1.6 litre benzinli motorla donatılan üç farklı SUV modelini ülkemizde satışa çıkarıyor.
Şirket, sportif coupe SUV modeli olan ve geçen yıl Guanzghou fuarında tanıtılan Omoda 5, Tiggo 7 Pro ve 7 koltuklu orta boy SUV Tiggo 8 Pro'yu ülkemizde satışa sunuyor.
İlk sevkiyatlar yapılmıştı
Chery; Tiggo 8 Pro, Tiggo 7 Pro ve ilk küresel modeli Omoda 5’i de kapsayan ilk Türkiye sevkiyatını Çin’in Wuhu Limanı’ndan geçtiğimiz aylarda gerçekleştirdi.
Chery Omoda 5, Tiggo 7 Pro ve Tiggo 8 Pro modellerinde Chery tarafından geliştirilen üçüncü nesil Acteco serisi 1.6 TGDI benzinli motor bulunuyor. Yüzde 41 termal verimliliğe sahip olan bu motor, 197 hp güç ve 290 Nm tork üretiyor.
Chery, ülkemizde üretim yapmayı da planlıyor
Chery Türkiye Başkan Yardımcısı Zhenghai Mei'nin son açıklamalarına göre şirket, Türkiye'deki operasyonları satışla sınırlı kalmayacak.
Türkiye'de 'kazan-kazan stratejisi' uygulayacaklarını belirten Mei, ülkemizde üretim tesisi kurmayı planladıklarını da söyledi.
Fiyatlar
Omoda 5:
Comfort 810.000 TL
Luxury 870.000 TL
Excellent 930.000 TL
Tiggo 7 Pro
Comfort 825.000 TL
Luxury 885.000 TL
Excellent 945.000 TL
Tiggo 8 Pro
Luxury 1.050.000 TL
Excellent 1.150.000 TL