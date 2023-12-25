Yeni Citroen Berlingo, en güncel teknolojilere kavuştu Citroen, hafif ticari araç modeli Berlingo'yu yeniledi. Yeni Berlingo'da 4 silindirli 130 HP dizel motor sunuluyor. İşte aracın diğer öne çıkan özellikleri.

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Citroen, hafif ticari araç modeli Berlingo'ya en gelişmiş yeni özellikleri ekledi. Yeni Berlingo'nun ön cephesi, yeni Citroen tasarım dilini ve görsel kimliğini yansıtacak şekilde tasarlandı.

Daha büyük tasarım unsurlarına ve daha belirgin hatlar içeren bir tasarıma sahip yeni modelde, yeni ön ızgara ve tampon tek bir bloktan oluşuyor ve ortasında yeni oval Citroen logosu yer alıyor.

Yeni Berlingo'nun üst donanım seviyesinde tavan rayları sunuluyor. Ayrıca 16 ve 17 inç olmak üzere iki farklı jant alternatifi bulunuyor.

Yeni yüksek çözünürlüklü 10 inçlik merkezi dokunmatik ekran ve yeni kişiselleştirilebilir dijital gösterge ekranı teknolojiye vurgu yapıyor.

Teknik detaylar

Yeni Berlingo'da 4 silindirli 130 HP dizel motor sunuluyor. Bu sayede düşük yakıt tüketimi ve yüksek tork sayesinde yolculuklar daha verimli ve konforlu geçiyor

Dizel motor seçeneği ile birlikte 6 ileri manuel ve 8 ileri tam otomatik vites seçenekleri mevcut.

Modüler ve geniş yeni Berlingo'nun bagaj hacmi 775 litreyi (arka pandizot altındaki hacim) buluyor. Elektrikli camlara sahip iki büyük sürgülü yan kapı ise Berlingo'ya erişimi kolaylaştırıyor.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)