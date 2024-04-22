Yeni Citroen C3 Aircross modelinin ilk görüntüleri yayınlandı Citroen, yakında Avrupa'da satışa sunulacak olan yeni C3 Aircross ile ilgili ilk görselleri paylaştı.

AA & Ensonhaber

Citroen, sektöre kazandırdığı yeniliklere bir yenisini daha ekliyor. Bu kapsamda B-SUV segmentindeki modeli C3 Aircross'u yenileyen marka, araç ile ilgili yeni bilgiler verdi.

Hatchback C3 ile aynı tasarım kimliğini paylaşan yeni C3 Aircross, geniş iç hacmi ve gelişmiş araç içi konfor özelliklerini rekabetçi bir fiyat politikasıyla sunmaya hazırlanıyor.

Yeni C3 Aircross, hatchback sınıfındaki C3 ile aynı Akıllı Otomobil Platformu'nu esas alıyor ve bu sayede özellikle güç-aktarma sistemlerinde esneklik ve maliyet verimliliği sağlıyor.

Marka, otomobil ile ilgili ilk görüntüleri yayınladı.

Yeni C3 Aircross neler sunacak

4,39 metre uzunluğa ulaşan yeni boyutlarıyla daha fazla iç hacim sağlayan Yeni C3 Aircross, dengeli oranlara sahip ve sınıfının en uzun aks mesafesiyle dikkat çekiyor. Yine bu uzun aks mesafesi arka yolcular için daha fazla diz mesafesi de sağlıyor.

Yeni B-SUV, Citroen tarafından elektrikli çözümlere en iyi şekilde uyum sağlayacak şekilde tasarlanan C3 hatchback ile aynı Akıllı Otomobil Platformu paylaşıyor.

Böylece C3 Aircross, ilk kez geleneksel içten yanmalı motor seçeneği dışında elektrikliye geçişi kolaylaştıran bir hibrit çözüm sunarak enerji geçişinin zorluklarına uyum sağlıyor.

Ayrıca otomobil, Avrupa'da üretilen uygun fiyatlı tamamen elektrikli güç-aktarma sistemleriyle de satışa sunulacak.

Yaz aylarında Avrupa'da pazara sunulması planlanan Yeni C3 Aircross, kompakt SUV pazarında yeni bir vizyon sunuyor.