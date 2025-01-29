Yeni Citroën C3, ilkbaharda Türkiye'de satışa çıkacak

Citroën, B segmenti modelini tamamen yenileyerek ilkbaharda Türkiye'de satışa sunacak.
Yeni ë-C3, yüzde 100 elektrikli ve hibrit motor seçenekleriyle modern bir tasarıma ve gelişmiş teknolojilere sahip.
YENİ TASARIM
Citroën'in yeni marka kimliğini yansıtan ë-C3, daha cesur ve modern bir görünüme sahip. Dikey ve yatay tasarım unsurları, çift şeritli yeni marka logosu, yenilenen arka aydınlatmalar ve 17 inç elmas kesim jantlar dikkat çekiyor.
ë-C3'ün iç mekanı, geniş ve konforlu bir yaşam alanı sunuyor. Yeni ë-C3, "C-Zen Lounge" adını verdiği iç mekan konseptiyle ferah ve şık bir atmosfer sunuyor. Citroën Advanced Comfort koltuklar, sürüş konforunu artırıyor.
Yeni ë-C3, Citroën Head-Up Display ile araç bilgilerini ön cama yansıtıyor. 10.25 inçlik renkli bilgi-eğlence ekranı ve "My Citroën Play" ile akıllı telefon entegrasyonu da sunuyor.
MOTOR SEÇENEKLERİ
Yeni ë-C3, iki farklı güç aktarma sistemi ile geliyor:
Elektrikli: 83 kW (113 HP) elektrik motoru ve 44 kWh LFP batarya ile 324 km menzil (WLTP). 100 kW DC hızlı şarj ile 26 dakikada %80 şarj.
Hibrit: Benzinli ve elektrikli motor bir arada. 48V lityum-iyon batarya ve otomatik şanzıman ile yakıt tasarrufu ve performans.
Citroën Advanced Comfort süspansiyon ve Citroën Advanced Comfort koltuklar, yolda "uçan halı" etkisi yaratarak sürüş konforunu üst seviyeye taşıyor.
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