Yeni Citroen C3'ün Türkiye fiyatı belli oldu

Fransız otomobil üreticisi Citroen, özellikle C3 ile oldukça iyi satış rakamları elde etmeyi başarmış ve 2016 yılından bu yana 850 bin adet satış gerçekleştirmişti.

Satışa sunulduğu günden bu yana yaklaşık 4,5 milyon adet satan C3, Aralık 2019 sonu itibariyle Citroen ürün gamının en çok satan modeli, Avrupa B segmentinin ise en çok satan ilk beş modelinden birisi olmuştu.

Citroen Türkiye, markanın tüm dünyada en çok satan modeli olan C3'ün yeni neslini satışa çıkardı.

Yeni Citroen C3, modern ve gösterişli bir görünüme sahip. Yeni konsept otomobillerden ilham alınan, yeni LED farlarla desteklenen ve tamamen yeni Citroen kimliğini yansıtan bir ön görünüme sahip yeni C4; zengin dış görünüm kombinasyonu, üç yeni tavan dekoru, yeni alaşım jantı ve ikisi de yeni olmak üzere iki farklı iç ambiyans alternatifi ile zengin bir kişiselleştirme seçeneği sunuyor.

Daha çok üst segmentlerde kullanıma sunulan yeni Advanced Comfort koltuklar, otomobilde tamamen yeni bir araç içi konfor deneyimi sunarken, 12 farklı ileri sürüş destek sistemi, 7 inç dokunmatik ekranı ve akıllı telefon ekran yansıtması için Mirror Screen de dahil olmak üzere birçok hizmet, günlük hayatı kolaylaştırıyor ve benzersiz bir sürüş deneyimini beraberinde getiriyor.

CITROEN C3 TÜRKİYE FİYATI

Yüksek verimlilik seviyesine sahip Euro 6 normuna uygun motor seçenekleriyle yeni Citroen C3, bugün itibariyla 156 bin 500 liradan başlayan fiyatlarla Citroen yetkili satıcılarında müşterilerini bekliyor.





