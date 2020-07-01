Yeni Citroen C4'ün ülkemize geleceği tarih belli oldu

Citroen'in yeni nesil hatchback modelleri e-C4 ve C4 tanıtıldı. Yeni C4'ün ülkemize geleceği tarih de ortaya çıktı.

Fransız otomobil üreticisi Citroen'in yeni nesil hatchback modelleri e-C4 ve C4, dün itibarıyla resmen tanıtılmıştı.

Tamamen elektrikli, benzinli ve dizel olmak üzere üç farklı enerji türüne sahip yeni nesil Citroen hatchbackler, farklı otomobil sınıflarının standartlarını bir araya getiriyor.

Benzinli, dizel ve elektrikli olmak üzere üç farklı motor seçeneğinin bulunduğu yeni C4 ailesi, benzinli tarafında sırasıyla 100, 130 ve 155 beygir güç üretebilen 1,2 litrelik üç silindirli PureTech motora sahip.

Dizel tarafında ise 110 beygir ve 130 beygir güç çıkışlarına sahip 1,5 litrelik BlueHDi motor yer alıyor.

Her iki motor seçeneğinde de standart olarak 6 ileri manuel şanzıman yer alırken, EAT8 yapılandırma seçeneği de müşterilere sunuluyor.





ELEKTRİKLİ e-C4

cCitroen'in tamamen elektrikli e-C4 modelinde 136 beygir güç ve 260 Nm tork üretebilen bir elektrik motoru bulunuyor.

50 kW motordan gücünü alan otomobil, tam dolu bataryayla 350 kilometre gidebiliyor.

Ayrıca otomobil, 100 kW’lık hızlı şarj desteği sayesinde 30 dakika içerisinde yüzde 80'e kadar şarj olabiliyor.

MAYIS 2021'DE ÜLKEMİZE GELECEK

Citroen Türkiye Pazarlama Direktörü Selen Alkım, "Yeni C4, Avrupa'da aralık ayından itibaren tüketicilerle buluşacak. Aslında biz Türkiye'ye biraz daha erken getirmek istiyorduk mart ayı gibi ama mayıs ayına kaydı. Mayıs ayında lanse edeceğiz yeni C4'ü." dedi.

Otomobillerin fiyatıyla ilgili ise herhangi bir açıklama yapılmadı.