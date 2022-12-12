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    Yeni Citroen C4X ocakta Türkiye'de

    Citroen dünyasının otomobillerine, Ocak 2023 itibarıyla C4X de katılıyor.
    • 12.12.2022 - 08:49
    • Güncelleme : 12.12.2022 - 09:21
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    Yeni Citroen C4X ocakta Türkiye'de

    Citroen'den yapılan açıklamaya göre, Citroen C4X Ocak 2023 itibarıyla Türkiye’de yollara çıkacak.

    Kompakt sınıfta geleneksel sedan ve SUV modellerine alternatif, zarif ve çekici yeni C4X, 4,6 metre uzunluğunda geniş hacimli, 4 kapılı bir otomobilde “Fastback Tasarım” ile farklılaşıyor.

    AA'nın haberine göre, C4 ve C5 Aircross SUV arasında konumlandırılan C4X, geniş arka diz mesafesi, 510 litrelik büyük bagaj ve Citroen Advanced Comfort Programı kapsamındaki Advanced Comfort Koltuklar ve Kademeli Hidrolik Destekli Süspansiyon sistemi ile üstün konfor seviyesini yükseltiyor.

    citroen c4x

    Otomobil pazarında geleneksel sedan ve SUV modellere alternatif arayan tüketiciler için zarif bir tasarım yaklaşımı sunan yeni Citroen C4X, bir fastback otomobilin zarif silüetini, bir SUV’un modern duruşu ve 4 kapılı bir otomobilin ferahlığını, fastback tasarım diliyle birleştiriyor.

    Citroen'in hedeflerine ulaşmasına katkı sağlayacak

    Yeni C4X, Citroen’in Avrupa ve uluslararası pazarlarda satışlarının artmasına ve markanın genişleme hedeflerine katkı sağlayacak.

    Yeni C4X, yüksek hacimli kompakt otomobil segmentindeki seçeneklere, çevreye duyarlı ve zarif bir alternatif oluyor.

    citroen

    citroen c4x

    citroen c4x


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