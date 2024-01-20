Yeni Citroen C5 Aircross Hybrid 136 Türkiye'de satışta: İşte fiyatı Citroen, yeni nesil, şarj gerektirmeyen hibrit güç ünitesine sahip C5 Aircross Hybrid 136'yı Türkiye'de satışa çıkardı.

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Citroen, Türkiye'de yollarına yeni bir soluk getiriyor: C5 Aircross Hybrid 136. Bu yeni nesil araç, şarj ihtiyacı olmayan hibrit motor sistemiyle donatıldı.

C5 Aircross Hybrid 136, yenilikçi hibrit teknolojisini 136 HP (100 kW) gücünde PureTech benzinli motor ve 21 kW'lık elektrik motoru ile birleştiriyor.

Ayrıca, bu araç yeni nesil ë-DCS6 elektrikli çift kavramalı şanzımanı ve bazı sürüş durumlarında kendiliğinden şarj olabilen 48V'lik bir batarya ile geliyor.

'ë-Series' versiyonuna özel olarak 'ë-Series' logosu, siyah tavan ve siyah alaşımlı jantlar standart olarak sunuluyor.

İç mekanındaysa, yüzde 68 oranında geri dönüştürülmüş malzemelerden üretilen açık tonlardaki yeni nesil Alcantara koltuklarıyla daha ferah bir iç görünüm sağlıyor.

Bagaj kapağında ve iç mekandaki 'ë' harfini barındıran logolar sayesinde de bu özel seri, diğer modellerden ayrıştırılabiliyor.

Türkiye fiyatı

Yeni C5 Aircross Hybrid 136, Citroen'in özel 'ë-Series' donanım versiyonuyla Türkiye'de lansmana özel 1 milyon 860 bin TL’den satışa sunuldu.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)