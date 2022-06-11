Yeni Citroen C5 Aircross SUV üretimi başladı

Yeni Citroen C5 Aircross Türkiye yollarına çıkmak için gün sayarken, otomobil Rennes fabrikasında seri üretime girdi.

Citroen, sevilen modeli C5 Aircross'u bu yılın başlarında makyajlayarak tanıtmıştı. Citroen C5 Aircross, ilk olarak tanıtıldığı 2018 yılından günümüze 325 binin üzerinde global satış başarısıyla olduğu kadar iç mekan genişliği, modülerliği ve hepsinden önemlisi, sınıfında rakipsiz konfor seviyesiyle son derece rekabetçi kompakt SUV segmentinde öne çıktı.

AA'da yer alan habere göre yeni Citroen C5 Aircross, Türkiye yollarına çıkmak için gün sayarken, yeni model, efsane Citroen modellerinin üretildiği Rennes fabrikasında bantlardan inmeye başladı.

Rennes fabrikası, Citroen tarihinde özel bir yere sahip. Kısa süre önce 60'ıncı yılını kutlayan fabrika, 1961 yılında Ami 6 ile üretime başladı.

Fabrika yıllar içinde başta GS, BX, XM, C5 ve C6 olmak üzere daha birçok Citroen modelini üretti.

İlk C5 Aircross SUV üretimi Mart 2018'de başladı. Yeni modelin üretiminin başlaması, Citroen ile Rennes fabrikası arasındaki bağı biraz daha güçlendiriyor.

Tasarım detayları

Yeni C5 Aircross, ön tasarımındaki yeni çizgilerle markanın güncel tasarım dilini başarıyla yansıtıyor.

Dikey tasarım detayları aracın modern görünümünü kuvvetlendirirken, genişlik algısını da artırıyor. LED teknolojili stoplar, piyano tuşu tasarımıyla 3 boyutlu görünüm etkisini güçlendiriyor.

Bunun yanında yeni 18 inç elmas kesimli alaşım jantlar aracın her yol koşuluyla başa çıkabilecek güçlü SUV duruşuna katkı sağlıyor.

Dış tasarımı daha prestijli ve çekici hale getirme hamlesinin ardından, yeni C5 Aircross’un iç tasarımına da daha dinamik ve rafine bir görünüm kazandırıldı.

C5 Aircross, ön konsol üzerinde süzülüyor gibi görünen ve daha modern bir yolcu kabini görünümü sağlayan 10 inçlik yeni bir dokunmatik ekranla donatılıyor.

Ayrıca tamamen kişiselleştirilebilir 12,3 inçlik dijital ekran; navigasyon haritası, aktif sürüş destek sistemleri gibi tüm temel ve kişiselleştirilebilir bilgileri doğrudan sürücünün görüş alanına getiriyor ve sürüş güvenliğini destekliyor.

C5 Aircross, C4 ve C5 X ile kullanıma sunulan yeni nesil Citroen Advanced Comfort koltuklarla konforu en üst seviyeye çıkarıyor.

Sürücü ve ön yolcu tarafında sunulan ısıtma ve masaj işlevleri, lüks algısının sınıf standartlarının üzerinde yaşanmasını sağlıyor.

Yeni C5 Aircross, dur-kalk işlevine sahip Uyarlanabilir Hız Sabitleme Sistemi ve Aktif Şeritten Çıkma Uyarısı sistemini birleştiren 2. Seviye otonom sürüş sistemi Otoyol Sürüş Yardımcısı dahil olmak üzere kompakt SUV segmentinde sunulan 20 öncü sürüş destek sistemini bünyesinde barındırıyor.

Yenilenen modelin fiyatı henüz belli değil, ancak mevcut modelin Türkiye'deki fiyatları 2022 model yılı olarak 839 bin TL'den başlıyor.