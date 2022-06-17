Yeni Citroen C5 Aircross Türkiye'de: İşte fiyatı

Bu yılın başlarında makyaj operasyonu geçiren Citroen C5 Aircross, ülkemizde satışa sunuldu.

Citroen, sevilen modeli C5 Aircross'u bu yılın başlarında makyajlayarak tanıtmıştı. Citroen C5 Aircross, ilk olarak tanıtıldığı 2018 yılından günümüze 325 binin üzerinde global satış başarısıyla olduğu kadar iç mekan genişliği, modülerliği ve hepsinden önemlisi, sınıfında rakipsiz konfor seviyesiyle son derece rekabetçi kompakt SUV segmentinde öne çıktı.

Fransız üretici, daha fazla zaman kaybetmeden makyajlı modeli ülkemizde de satışa sunmaya başladı.

Tasarım detayları

Yeni C5 Aircross, ön tasarımındaki yeni çizgilerle markanın güncel tasarım dilini başarıyla yansıtıyor.

Dikey tasarım detayları aracın modern görünümünü kuvvetlendirirken, genişlik algısını da artırıyor. LED teknolojili stoplar, piyano tuşu tasarımıyla 3 boyutlu görünüm etkisini güçlendiriyor.

Bunun yanında yeni 18 inç elmas kesimli alaşım jantlar aracın her yol koşuluyla başa çıkabilecek güçlü SUV duruşuna katkı sağlıyor.

Dış tasarımı daha prestijli ve çekici hale getirme hamlesinin ardından, yeni C5 Aircross’un iç tasarımına da daha dinamik ve rafine bir görünüm kazandırıldı.

C5 Aircross, ön konsol üzerinde süzülüyor gibi görünen ve daha modern bir yolcu kabini görünümü sağlayan 10 inçlik yeni bir dokunmatik ekranla donatılıyor.

Ayrıca tamamen kişiselleştirilebilir 12,3 inçlik dijital ekran; navigasyon haritası, aktif sürüş destek sistemleri gibi tüm temel ve kişiselleştirilebilir bilgileri doğrudan sürücünün görüş alanına getiriyor ve sürüş güvenliğini destekliyor.

C5 Aircross, C4 ve C5 X ile kullanıma sunulan yeni nesil Citroen Advanced Comfort koltuklarla konforu en üst seviyeye çıkarıyor.

Sürücü ve ön yolcu tarafında sunulan ısıtma ve masaj işlevleri, lüks algısının sınıf standartlarının üzerinde yaşanmasını sağlıyor.

Yeni C5 Aircross, dur-kalk işlevine sahip Uyarlanabilir Hız Sabitleme Sistemi ve Aktif Şeritten Çıkma Uyarısı sistemini birleştiren 2. Seviye otonom sürüş sistemi Otoyol Sürüş Yardımcısı dahil olmak üzere kompakt SUV segmentinde sunulan 20 öncü sürüş destek sistemini bünyesinde barındırıyor.

Motor seçenekleri

Standart olarak EAT 8 ileri otomatik şanzıman sistemi kullanacak modeller, 1.5 litrelik BlueHDi ya da 1.6 litrelik PureTech motorları ile tercih edilebilecek. Motorlar sırasıyla 130 ve 180 bg güç üretebiliyor.

Türkiye fiyatı

2 farklı motor ve 3 farklı donanım seçeneği ile satışa sunulacak makyajlı C5 Aircross, lansmana özel 869 bin TL'den başlayan fiyatlarla karşımıza çıkıyor.