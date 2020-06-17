Yeni Citroen e-C4 ve C4, 30 Haziran'da tanıtılacak

Citroen'in yüzde yüz elektrikli modeli e-C4 ve yeni C4, 30 Haziran'da karşımıza çıkmaya hazırlanıyor.

Fransız otomobil üreticisi Citroen'in yeni nesil hatchback modelleri e-C4 ve C4, 30 Haziran'da karşımıza çıkacak.

Tamamen elektrikli, benzinli ve dizel olmak üzere üç farklı enerji türüne sahip yeni nesil Citroen hatchbackler, farklı otomobil sınıflarının standartlarını bir araya getiriyor.

Güçlü tasarım kodlarıyla Citroen tasarım anlayışında yeni bir dönemin başlangıcına işaret eden yeni e-C4 ve yeni C4, Citroen Advanced Comfort programının tüm niteliklerini bünyesinde barındıran elektrikli versiyona özel e-Comfort yaklaşımı sunuyor.

BEŞİNCİ ELEKTRİKLİ MODEL

Yeni elektrikli e-C4; C5 Aircross SUV Hybrid, Ami, e-Jumpy ve e-SpaceTourer modellerinin ardından Citroen markasının elektrikliye geçiş stratejisinin beşinci modeli olarak yollara çıkmaya hazırlanıyor..

Yeni elektrikli e-C4 ve yeni C4, Citroen Advanced Comfort programının uygulanması sayesinde konforlu ve çok yönlü bir yapı kullanıma sunuyor.

Progressive Hydraulic Cushions süspansiyon üstün yol ve sürüş konforu sağlarken, Advanced Comfort koltuklar kabin içi konforu üst seviyeye çıkartıyor.

Geniş ve ferah bir yaşam alanı, ön yolcu için sunulan ve dünya tanıtımı yapılacak olan yeni bir özellik, kullanım konforu ve günlük hayatı kolaylaştıran yardımcı teknolojiler kabin içi konfor özelliklerini tamamlıyor.

DAHA FAZLA DETAY 30 HAZİRAN'DA

Yeni C4 ve yüzde 100 elektrikli e-C4 ile ilgili daha ayrıntılı bilgi 30 Haziran’da paylaşılacak.