Yeni Citroen e-C4 ve e-C4 X satışa çıkıyor Citroen'in tamamen elektrikli modelleri e-C4 ve e-C4 X, yeni elektrikli motor ve geliştirilmiş enerji yoğunluğuna sahip yeni batarya kombinasyonu ile müşterilerle buluşacak.

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Citroen, WLTP döngüsünde 420 kilometreye (km) kadar menzile ulaşabilen yeni yüksek performanslı e-C4 ve e-C4 X versiyonlarını müşterilerin beğenisine sunmaya hazırlanıyor.

İlk versiyona kıyasla menzilleri yaklaşık yüzde 17 artarak 360 km’den 420 km’ye çıkan otomobiller, yeni 54 kWsa batarya ve 115 kW (156 HP) güç üreten daha verimli motorlarıyla rekabetteki konumlarını daha da üst bir seviyeye taşıyor.

e-C4 ve e-C4 X, ortalama WLTP döngüsüne göre 400 km değerinin üzerine çıkan menzilini yeni bir elektrik motorun desteğiyle sağlıyor.

Yeni elektrikli güç-aktarma sistemlerinin motoru ve bataryası, daha verimli olacak ve önemli teknolojik gelişmelerden yararlanacak şekilde tasarlandı.

Şarj süreleri değişmiyor

Batarya kapasitesi artmasına rağmen şarj süreleri artmıyor. Böylece kullanım rahatlığı ve pratiklik özellikleri aynen devam ediyor. e-C4 ve e-C4 X’in yeni elektromotoru tüm kullanım gereksinimlerine ve şarj çözümlerine uyumlu olarak standart tek fazlı 7,4 kW entegre şarj cihazıyla donatılıyor.

Ayrıca e-C4 ve e-C4 X, 100 kW hızlı şarj (DC) ile 30 dakikada yüzde 20’den yüzde 80’e şarj olabiliyor. Günlük kullanıma uygun e-C4 ve e-C4 X, farklı seyahat alışkanlıklarını karşılayan ve ulaşılabilir bir elektrikli ulaşım çözümü sunuyor.

Hem e-C4 hem de e-C4 X modellerinde en üst donanım seviyesi olan Shine Bold ile sunulacak yeni ve daha güçlü 115 kW (156 HP) elektrik motoru ve yeni 54 kWsa batarya daha fazla sürüş keyfi, menzil ve çok yönlü kullanım sağlıyor.