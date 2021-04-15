Yeni Dacia Sandero Stepway, Euro NCAP'ten 2 yıldız alabildi

Bağımsız otomobil güvenlik ve performans değerlendirme programı Euro NCAP, Yeni Dacia Sandero Stepway'e 2 yıldız verdi.

Avrupa pazarındaki otomobillerin güvenlik ve performans değerlendirmeleri için 1977 yılında kurulan bağımsız kurum Euro NCAP, yaptığı testler sonucunda otomobilleri derecelendiriyor.

Euro NCAP, son olarak geçtiğimiz günlerde Türkiye'de satışa sunulan Dacia Sandero Stepway modelini konuk etti.

Standart güvenlik ekipmanıyla teste tabi tutulan Sandero Stepway, yapılan testler sonucunda sadece 2 yıldız alabildi.

ÇARPIŞMA KORUMASINDA İYİ PERFORMANS GÖSTERDİ

Yeni Dacia Sandero Stepway, yapılan çarpışma testlerinde yetişkin yolcu kategorisinde yüzde 70, çocuk yolcu kategorisinde ise yüzde 72 oranında başarı gösterdi.

Bu nedenle yeni Sandero Stepway, yalnızca çarpışma koruması konusunda değerlendirilseydi, büyük olasılıkla 4 yıldız alacaktı.

Dacia Sandero Stepway çarpışma ve güvenlik testi - VİDEO

GÜVENLİKTE SINIFTA KALDI

Euro NCAP'ın zarar görebilecek yol kullanıcıları ve güvenlik yardımcısı kategorilerinde gerçekleştirdiği testler, Stepway'in çok fazla puan kaybetmesine neden oldu.

Yol kullanıcıları ve güvenlik yardımcısı kategorilerinde otomobil, sırasıyla 41 ve 42 puan alabildi.

Euro NCAP, gelişen teknolojiyle birlikte güvenlik kavramının da değiştiğini, bu nedenle otomobilllerin yüksek teknoloji kullanarak kazaları önlemesi gerektiğini savunuyor.

Ancak Sandero Stepway, acil fren destek sistemi dışında pek fazla güvenlik teknolojisi barındırmadığı için, çarpışma korumasında aldığı yüksek puanları güvenlik kategorisinde kaybetti ve toplamda 2 yıldız alarak testi bitirdi.