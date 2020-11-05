Yeni Dacia Sandero ve Sandero Stepway Avrupa'ya geliyor: İşte fiyatlar

Dacia, eylül ayında tamamen yenilediği Sandero ve Sandero Stepway modellerini Avrupa'ya getiriyor. İşte otomobillerin açıklanan fiyatları.

Otomobil üreticisi Dacia, popüler modelleri Sandero ve Stepway'i tamamen yenileyerek geçtiğimiz eylül ayında görücüye çıkarmıştı.

Önümüzdeki haftalarda Fransa'da siparişe açılacağı belirtilen yeni Sandero ve Sandero Stepway'in böylelikle Avrupa fiyatları da ortaya çıkmış oldu.

DACIA SANDERO VE STEPWAY ÖZELLİKLERİ

Renault Grubu'nun esnek CMF platformunu kullanan yeni Dacia Sandero ve Sandero Stepway'in motor yelpazesinin tamamı Euro 6d uyumlu ve Clio ile Nissan Micra'dan tanıdık.

Giriş seviyesinde (Stepway hariç) atmosferik 1.0 litrelik SCe motor sunuluyor. 65 bg gücündeki üç silindirli ünite 5 ileri manuel şanzıman ile eşlenmiş. Bir üst basamakta ise 90 bg gücünde, 6 ileri manuel ya da CVT ile eşlenebilen 1.0 TCe yer alıyor.

Belirgin hatları ve dizayn detaylarıyla yeni Sandero, daha güçlü bir karakter ve sağlamlığa vurgu yapan tasarımıyla yola çıkmaya hazırlanıyor. Otomobil, bir önceki nesle göre daha eğimli ön camı ve alçak tavanı ile daha akıcı bir görünüme sahip.

Yerden yüksekliği artmasına rağmen yeni Sandero, daha geniş kanallar ve tekerlek yapısı sayesinde daha alçak izlenimi veriyor.

Bagaj hacmi yalnızca 8 litre artarak 328 litreye ulaşan Sandero çiftinde artık ayarlanabilir bagaj zemini sunuluyor. Giriş seviyesinde 15" çaplı çelik ve kapaklı jantlar ile gelen araçlarda bir üst basamakta alaşım taklidi yapan 16" çaplı jantlara yer verilmiş. Stepway'de hakiki 16" alaşım jantlar tercih edilebiliyor.

DACIA SANDERO VE STEPWAY FİYAT

Önümüzdeki haftalarda ilk olarak Fransa'da satışa çıkacak yeni Sandero ve Sandero Stepway fiyat listesi şu şekilde:

Dacia Sandero - Access - SCe 65: 8 bin 690 euro

Dacia Sandero - Essential- SCe 65: 9 bin 890 euro

Dacia Sandero - Essential- ECO G 100: 11 bin 390 euro

Dacia Sandero - Comfort - SCe 65: 11 bin 190 euro



Dacia Sandero - Comfort - ECO G 100: 12 bin 190 euro

Dacia Sandero - Comfort - TCe 90: 12 bin 690 euro

Dacia Sandero - Comfort - TCe 90 CVT: 14 bin 090 euro



Sandero Stepway - Essential - ECO G 100: 12 bin 590 euro

Sandero Stepway - Essential - TCe 90: 12 bin 590 euro

Sandero Stepway - Comfort- ECO G 100: 13 bin 890 euro

Sandero Stepway - Comfort- TCe 90 CVT: 15 bin 290 euro

