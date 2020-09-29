Yeni Dacia Sandero ve Sandero Stepway tanıtıldı

Dacia, tamamen yenilenen yeni Sandero ve yeni Sandero Stepway modellerinin tanıtımını yaptı. Otomobillerde yer alan tüm özelliklere daha yakından bakıyoruz.

Otomobil üreticisi Dacia, popüler modelleri Sandero ve Stepway'i tamamen yenileyerek satışa sunuyor. Yeni nesil Renault Clio'ya da ev sahipliği yapan CMF-B platformuna sahip otomobillere gelin daha yakından bakalım.

YENİ SANDERO VE STEPWAY

Belirgin hatları ve dizayn detaylarıyla yeni Sandero, daha güçlü bir karakter ve sağlamlığa vurgu yapan tasarımıyla yola çıkmaya hazırlanıyor. Otomobil, bir önceki nesle göre daha eğimli ön camı ve alçak tavanı ile daha akıcı bir görünüme sahip.

Yerden yüksekliği artmasına rağmen yeni Sandero, daha geniş kanallar ve tekerlek yapısı sayesinde daha alçak izlenimi veriyor.

Bagaj hacmi yalnızca 8 litre artarak 328 litreye ulaşan Sandero çiftinde artık ayarlanabilir bagaj zemini sunuluyor. Giriş seviyesinde 15" çaplı çelik ve kapaklı jantlar ile gelen araçlarda bir üst basamakta alaşım taklidi yapan 16" çaplı jantlara yer verilmiş. Stepway'de hakiki 16" alaşım jantlar tercih edilebiliyor.

Yeni Sandero Stepway ise Dacia ürün gamının çok yönlü modeli olarak öne çıkıyor. Yeni Sandero Stepway, SUV DNA'sı vurgulanan ve macerayı çağrıştıran tasarımı ile yeni Sandero'dan farklılaşıyor. Daha belirgin hatlara sahip kaput, ızgara altındaki krom Stepway logosu, sis farlarının üzerindeki eğimli yapı, modeli fark edilir kılıyor.

SANDERO VE STEPWAY TEKNİK DETAYLAR

Renault Grubu'nun esnek CMF platformunu kullanan yeni Dacia Sandero ve Sandero Stepway'in motor yelpazesinin tamamı Euro 6d uyumlu ve Clio ile Nissan Micra'dan tanıdık.

Giriş seviyesinde (Stepway hariç) atmosferik 1.0 litrelik SCe motor sunuluyor. 65 gücündeki üç silindirli ünite 5 ileri manuel şanzıman ile eşlenmiş. Bir üst basamakta ise 90 bg gücünde, 6 ileri manuel ya da CVT ile eşlenebilen 1.0 TCe yer alıyor.

Yeni Sandero ve Sandero Stepway'in gelişme kaydettiği bir diğer alan ise multimedya sistemi tarafında karşımıza çıkıyor. Romanyalı marka, bilgi eğlence konusunu üç basamağa bölmüş.

Giriş seviyesinde üzerinde Media Control yazan kapaklı bir göz var. Bluetooth ya da USB üzerinden bağlayabileceğiniz akıllı telefonunuza indireceğiniz Dacia Media Control uygulaması ile mobil cihazınız aracın hem navigasyon, hem de medya sistemi hâline geliyor.

FİYATLAR VE ÇIKIŞ TARİHLERİ



2020 sonunda sipariş alımları başlayacak olan Sandero ve Sandero Stepway'in teslimatları ise 2021'in ilk aylarında başlayacak.

Üst paketlerde fiyat biraz daha yüksek olsa da otomobillerin Avrupa'da başlangıç fiyatının 10.000 euronun altında olması bekleniyor. Şu anda Türkiye'ye araçların ne zaman gireceğini ya da yeni fiyatların nasıl olacağı henüz belli değil.



