Yeni Dacia Sandero ve Sandero Stepway Türkiye'de satışta: İşte fiyatlar

Dacia, geçtiğimiz yıl eylül ayında tamamen yenilediği Sandero ve Sandero Stepway modellerini Türkiye'ye getirdi.

Otomobil üreticisi Dacia, popüler modelleri Sandero ve Stepway'i tamamen yenileyerek geçtiğimiz yıl eylül ayında görücüye çıkarmıştı.

Marka, yeni Sandero ve Sandero Stepway modellerini Türkiye'de satışa çıkardı. Otomobillerin Türkiye fiyatına geçmeden önce, özelliklerini kısaca hatırlayalım.

DACIA SANDERO VE STEPWAY ÖZELLİKLERİ

Renault Grubu'nun esnek CMF platformunu kullanan yeni Dacia Sandero ve Sandero Stepway'in motor yelpazesinin tamamı Euro 6d uyumlu ve Clio ile Nissan Micra'dan tanıdık.

Giriş seviyesinde (Stepway hariç) atmosferik 1.0 litrelik SCe motor sunuluyor. 65 bg gücündeki üç silindirli ünite 5 ileri manuel şanzıman ile eşlenmiş. Bir üst basamakta ise 90 bg gücünde, 6 ileri manuel ya da CVT ile eşlenebilen 1.0 TCe yer alıyor.

Belirgin hatları ve dizayn detaylarıyla yeni Sandero, daha güçlü bir karakter ve sağlamlığa vurgu yapan tasarımıyla yollara çıkıyor.

Otomobil, bir önceki nesle göre daha eğimli ön camı ve alçak tavanı ile daha akıcı bir görünüme kavuşuyor.

Yerden yüksekliği artmasına rağmen yeni Sandero, daha geniş kanallar ve tekerlek yapısı sayesinde daha alçak izlenimi veriyor.

Bagaj hacmi yalnızca 8 litre artarak 328 litreye ulaşan Sandero çiftinde artık ayarlanabilir bagaj zemini sunuluyor. Giriş seviyesinde 15" çaplı çelik ve kapaklı jantlar ile gelen araçlarda bir üst basamakta alaşım taklidi yapan 16" çaplı jantlara yer verilmiş. Stepway'de hakiki 16" alaşım jantlar tercih edilebiliyor.

DACIA SANDERO VE STEPWAY TÜRKİYE FİYATI

Dacia, her iki model için de sadece 1.0 litrelik motor seçeneklerinin yanı sıra, fabrika çıkışlı LPG donanımı da sunuyor. İşte otomobillerin Türkiye fiyatları:

Sandero 1.0 SCe 65 bg Comfort 141 bin 900 TL

Sandero 1.0 TCe 90 bg Comfort 155 bin 900 TL

Sandero 1.0 TCe 90 bg X-tronic Comfort 169 bin 900 TL

Sandero 1.0 TCe ECO-G 100 bg Comfort 164 bin 900 TL

Sandero 1.0 TCe 90 bg X-tronic 90 bg Prestige 177 bin 900 TL

Stepway 1.0 TCe 90 bg Comfort 167 bin 900 TL

Stepway 1.0 TCe 90 bg X-tronic Comfort 181 bin 900 TL

Stepway 1.0 TCe ECO-G 100 bg Comfort 176 bin 900 TL

Stepway 1.0 TCe 90 bg Prestige 176 bin 900 TL

Stepway 1.0 TCe 90 bg X-tronic Prestige 190 bin 900 TL

Stepway 1.0 TCe ECO-G 100 bg Prestige 185 bin 900 TL