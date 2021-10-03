Yeni DS 4, 2022'de Türkiye'ye gelecek

DS Automobiles, geçtiğimiz şubat ayında tanıttığı DS 4 modelini gelecek yıl ülkemizde satışa sunacak.

FCA ile PSA'nın birleşmesinden ddoğan Stellantis markasına ait otomobil üreticilerinden biri olan DS Automobiles; DS 3 Crossback, DS 9 Sedan ve DS 7 Crossback gibi modellere ev sahipliği yapıyor.

Marka, geçtiğimiz şubat ayında duyurduğu DS 4 modeli ile ürün yelpazesine yeni bir araç daha eklemişti. Çok daha dinamik bir görünüme kavuşan model, Citroen C4'ten alınan EMP2 platformunu kullanıyor.

2022'DE TÜRKİYE'DE

Markadan yapılan açıklamada, özellikle tasarımıyla beğeni toplayan yeni DS 4'ün 2022 yılında Türkiye'de olacağı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DS Automobiles Türkiye Marka Direktörü Berk Mumcu, DS markasının Türkiye'de hem satış rakamları, hem DS Store sayısı hem de ürün yelpazesi olmak üzere birçok alanda büyümesini sürdürdüğünü belirtti.

YENİ DS 4 ÖZELLİKLERİ

Tasarımıyla dikkat çekmeyi başaran model; DS 4, DS 4 Cross ve DS 4 Performance Line adlı üç farklı versiyonla satışa sunulacak.

Aracın ilk bakışta en dikkat çeken yeri, yeni nesil DS Matrix LED Vision aydınlatmalar ve 98 LED'den oluşan gündüz farları.

Otomobil; 130, 180 ve 225 bg güç üretebilen PureTech motorlara ek olarak, Avrupa'ya özel 130 bg gücündeki BlueHDi dizel versiyon da satışta olacak.

Tamamı 8 ileri vitesli otomatik modeller, E-tense hibrit versiyonuna sahip olacak. Toplamda 225 bg güç üretebilecek hibrit versiyon, sadece bataryasını kullanarak 50 kilometre menzile ulaşabilecek.

Aracın konsol kısmında ise ortada DS Smart Touch isimli bir touchpad, DS IRIS SYSTEM ile bağlantılı bir 5 inç ekran ve otomatik vites için bir alan yer alıyor.

Direksoyunun arkasında dijital gösterge ekranı yer alırken, arttırılmış gerçeklikle desteklenen head-up display sürücülere kolaylık sağlıyor.