Yeni DS 4, eylül ayında Türkiye'ye geliyor

DS Automobiles, geçtiğimiz yıl şubat ayında tanıttığı yeni DS 4 modelini yıl bitmeden ülkemizde satışa sunacak.

FCA ile PSA'nın birleşmesinden ddoğan Stellantis markasına ait otomobil üreticilerinden biri olan DS Automobiles; DS 3 Crossback, DS 9 Sedan ve DS 7 Crossback gibi modellere ev sahipliği yapıyor.

Marka, geçtiğimiz yıl şubat ayında duyurduğu DS 4 modeli ile ürün yelpazesine yeni bir araç daha eklemişti. Çok daha dinamik bir görünüme kavuşan model, Citroen C4'ten alınan EMP2 platformunu kullanıyor.

Yeni DS 4, eylülde Türkiye'de

DS 4, eylül ayında Türkiye’ye ilk etapta DS 4 TROCADERO versiyonu ve BlueHDi 130 motor seçeneği ile geliyor.

Türkiye’ye ilk etapta DS 4 TROCADERO versiyonu ve BlueHDi 130 motor seçeneği ile giriş yapacak olan DS 4 modeli, 8 ileri tam otomatik şanzıman ile satışa sunuluyor.

130 beygir güç ve 300 Nm’lik tork değerine sahip olan bu motor ile DS 4, 0’dan saatte 100 kilometre hıza olan çıkışını yalnızca 10.3 saniyede tamamlayabiliyor.

Yeni DS 4 neler sunuyor

Tasarımıyla dikkat çekmeyi başaran model; DS 4, DS 4 Cross ve DS 4 Performance Line adlı üç farklı versiyonla satışa sunulacak.

Aracın ilk bakışta en dikkat çeken yeri, yeni nesil DS Matrix LED Vision aydınlatmalar ve 98 LED'den oluşan gündüz farları.

Otomobil; 130, 180 ve 225 bg güç üretebilen PureTech motorlara ek olarak, Avrupa'ya özel 130 bg gücündeki BlueHDi dizel versiyon da satışta olacak.

Tamamı 8 ileri vitesli otomatik modeller, E-tense hibrit versiyonuna sahip olacak. Toplamda 225 bg güç üretebilecek hibrit versiyon, sadece bataryasını kullanarak 50 kilometre menzile ulaşabilecek.

Aracın konsol kısmında ise ortada DS Smart Touch isimli bir touchpad, DS IRIS SYSTEM ile bağlantılı bir 5 inç ekran ve otomatik vites için bir alan yer alıyor.

Direksoyunun arkasında dijital gösterge ekranı yer alırken, arttırılmış gerçeklikle desteklenen head-up display sürücülere kolaylık sağlıyor.