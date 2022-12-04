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    Yeni DS 4 Performance Line Türkiye'de satışta

    DS Automobiles, premium kompakt sınıftaki DS 4 modelinin yeni versiyonu olan Performance Line’ı Türkiye'de satışa sunmaya başladı.
    • 04.12.2022 - 08:39
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    Yeni DS 4 Performance Line Türkiye'de satışta

    FCA ile PSA'nın birleşmesinden ddoğan Stellantis markasına ait otomobil üreticilerinden biri olan DS Automobiles; DS 3 Crossback, DS 9 Sedan ve DS 7 Crossback gibi modellere ev sahipliği yapıyor.

    Marka, geçtiğimiz yıl şubat ayında duyurduğu DS 4 modeli ile ürün yelpazesine yeni bir araç daha eklemişti.

    Eylül ayında ülkemizde satışa sunulan yeni DS 4, şimdi de Performance Line versiyonuna kavuştu.

    Yeni DS 4 Performance Line özellikleri

    AA'da yer alan habere göre, BlueHDi 130 motor seçeneği ile 1 milyon 132 bin 100 TL’lik başlangıç fiyatı sunulan DS 4 Performance Line, çok kapsamlı donanımları arasında lüksün ve teknolojinin kombinasyonunda bir deneyim yaşatıyor.

    DS 4 Performance Line'a özel olan tasarımda karmin renkli jant göbeği detayı ile siyah renkli 19 inçlik MINNEAPOLIS Hafif Alaşım Jantlar, Siyah Dış Tasarım Paketi ile kombine edilerek mutlak bir sportiflik arayanları cezbediyor.

    ds4

    İç mekana geçilirken Performance Line kapı eşiği süslemesi de dikkat çekiyor. Tüm bu özel donanımlara ek olarak, DS MATRIX LED VISION Adaptif LED Farlar, dinamik arka sinyal lambaları ve siyah tavan seçenekleri sayesinde yeni DS 4 Performance Line kişiselleştirebiliyor.

    Türkiye’de BlueHDi 130 motor seçeneği ile sunulan DS 4 modeli, 8 ileri tam otomatik şanzıman ile kombine ediliyor.

    130 beygir güç ve 300 Nm’lik tork değerine sahip olan bu motor ile DS 4, 0’dan saatte 100 kilometre hıza olan çıkışını yalnızca 10,9 saniyede tamamlıyor.

    203 km/sa’lik son sürate sahip olan modelin en dikkati çekici özelliklerinden bir tanesi ise yakıt tüketimi oldu. Verimliliğin ön planda olduğu DS 4, bu performansı 100 kilometrede 3,8 litrelik karma yakıt tüketimi verisi ile sunuyor.

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    ds4


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