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    Yeni DS 4 Türkiye'de satışta: İşte fiyatı ve özellikleri

    DS Automobiles, geçtiğimiz yıl şubat ayında tanıttığı yeni DS 4 modelini yıl bitmeden ülkemizde satışa çıkardı.
    • Haber Merkezi
    • 27.09.2022 - 09:08
    • Güncelleme : 27.09.2022 - 09:46
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    Yeni DS 4 Türkiye'de satışta: İşte fiyatı ve özellikleri

    FCA ile PSA'nın birleşmesinden ddoğan Stellantis markasına ait otomobil üreticilerinden biri olan DS Automobiles; DS 3 Crossback, DS 9 Sedan ve DS 7 Crossback gibi modellere ev sahipliği yapıyor.

    Marka, geçtiğimiz yıl şubat ayında duyurduğu DS 4 modeli ile ürün yelpazesine yeni bir araç daha eklemişti. Çok daha dinamik bir görünüme kavuşan model, Citroen C4'ten alınan EMP2 platformunu kullanıyor.

    Yeni DS 4, Türkiye'de

    DS 4, Türkiye’ye ilk etapta DS 4 TROCADERO versiyonu, BlueHDi 130 dizel ve PureTech 225 benzinli motor seçenekleriyle giriş yaptı. DS 4 modeli, 8 ileri tam otomatik şanzıman ile satışa sunuluyor.

    130 beygir güç ve 300 Nm’lik tork değerine sahip olan dizel motor ile DS 4, 0’dan saatte 100 kilometre hıza olan çıkışını yalnızca 10.3 saniyede tamamlıyor.

    ds 4

    Yeni DS 4 neler sunuyor

    Aracın ilk bakışta en dikkat çeken yeri, yeni nesil DS Matrix LED Vision aydınlatmalar ve 98 LED'den oluşan gündüz farları.

    Aracın konsol kısmında ise ortada DS Smart Touch isimli bir touchpad, DS IRIS SYSTEM ile bağlantılı bir 5 inç ekran ve otomatik vites için bir alan yer alıyor.

    Direksoyunun arkasında dijital gösterge ekranı yer alırken, arttırılmış gerçeklikle desteklenen head-up display sürücülere kolaylık sağlıyor.

    Yeni DS 4 fiyat listesi

    DS 4 Trocadero PureTech 225 Benzin Otomatik - 1 milyon 112 bin TL

    DS 4 Trocadero BlueHDi 130 Dizel Otomatik - 1 milyon 080 bin 600 TL

    ds 4

    DS4

    DS4

    DS4


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