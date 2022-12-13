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    Yeni DS 7 Türkiye’de satışta: İşte fiyatı ve özellikleri

    DS Automobiles’in ilk özgün modeli DS 7 CROSSBACK, yenilenmesinin ardından DS 7 adıyla Türkiye'de satışa sunuldu.
    • 13.12.2022 - 08:47
    • Güncelleme : 13.12.2022 - 09:11
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    Yeni DS 7 Türkiye’de satışta: İşte fiyatı ve özellikleri

    DS Automobiles’in ilk özgün modeli DS 7 CROSSBACK, yenilenmesinin ardından DS 7 adıyla Türkiye yollarına çıkıyor.

    Yeni DS 7’de, tamamı otomatik şanzıman ile kombine edilen üç farklı güç seçeneği sunuluyor.

    Yeni DS 7, 130 HP’lik BlueHDi (Dizel), 225 HP’lik PureTech (Benzinli) ve 300 HP’lik E-TENSE 4x4 (Şarj edilebilir hibrit) güç üniteleriyle satılmaya başlandı.

    Açıklamada görüşlerine yer verilen DS Türkiye Genel Müdürü Selim Eskinazi, “DS Automobiles, öncü modeli DS 7 CROSSBACK’i yenilemesiyle beraber yerini yeni DS 7’ye devrediyor.

    Tamamen elektrikli otomobillere olan yolculuğumuzdaki simge model yeni DS 7’de, bir dizel, bir benzinli ve bir de hibrit motor seçeneğiyle ekonomi, verimlilik ve performansı eksiksiz güvenlik teknolojileriyle sunuyoruz." dedi.

    ds7

    DS 7 Türkiye fiyatı

    DS Automobiles, yenilenen DS 7 modelini, OPERA tasarım konsepti ve üç motor seçeneğiyle 1 milyon 618 bin 200 TL'den başlayan fiyatlarla Türkiye’de satışa sundu.

    ds7

    ds7


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