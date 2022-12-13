Yeni DS 7 Türkiye’de satışta: İşte fiyatı ve özellikleri

DS Automobiles’in ilk özgün modeli DS 7 CROSSBACK, yenilenmesinin ardından DS 7 adıyla Türkiye'de satışa sunuldu.

DS Automobiles’in ilk özgün modeli DS 7 CROSSBACK, yenilenmesinin ardından DS 7 adıyla Türkiye yollarına çıkıyor.

Yeni DS 7’de, tamamı otomatik şanzıman ile kombine edilen üç farklı güç seçeneği sunuluyor.

Yeni DS 7, 130 HP’lik BlueHDi (Dizel), 225 HP’lik PureTech (Benzinli) ve 300 HP’lik E-TENSE 4x4 (Şarj edilebilir hibrit) güç üniteleriyle satılmaya başlandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DS Türkiye Genel Müdürü Selim Eskinazi, “DS Automobiles, öncü modeli DS 7 CROSSBACK’i yenilemesiyle beraber yerini yeni DS 7’ye devrediyor.

Tamamen elektrikli otomobillere olan yolculuğumuzdaki simge model yeni DS 7’de, bir dizel, bir benzinli ve bir de hibrit motor seçeneğiyle ekonomi, verimlilik ve performansı eksiksiz güvenlik teknolojileriyle sunuyoruz." dedi.

DS 7 Türkiye fiyatı

DS Automobiles, yenilenen DS 7 modelini, OPERA tasarım konsepti ve üç motor seçeneğiyle 1 milyon 618 bin 200 TL'den başlayan fiyatlarla Türkiye’de satışa sundu.