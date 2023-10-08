Yeni DS 9 OPERA E-TENSE 250 Türkiye'de satışta DS Automobiles'ın premium sedan segmentindeki yeni modeli DS 9 OPÉRA E-TENSE 250 Türkiye'de satışa sunuldu.

AA

DS Automobiles'in sedan modeli DS 9, kapsamı genişletilen donanımları ve seriye yeni eklenen DS 9 OPÉRA E-TENSE 250 ile Türkiye pazarındaki yerini sağlamlaştırıyor.

Yeni DS 9 Opera E-TENSE 250, DS 9'un güncellenen donanımları kapsamında yeniden tasarlanan gösterge panelinin yanı sıra yeni multimedya sistemi DS IRIS SYSTEM'i de kapsıyor.

DS Automobiles, E-TENSE teknolojisini DS 7'nin ardından DS 9'da da sunmaya başlıyor.

Türkiye'de satışa sunulan yeni DS 9 OPÉRA E-TENSE 250'de, 81 kW (110 beygir gücü) elektrik güç ünitesine eşlik eden 200 beygir gücünde, 4 silindirli bir PureTech motor bulunuyor.

Otomobil, 15,6 kWsa batarya ile, WLTP şehir içi döngüsüne göre 85 kilometreye kadar veya WLTP birleşik döngüye göre 75 kilometreye kadar tam elektrikli sürüş imkanı sunuyor.

7,4 kW'lık şarj gücü desteği, 2 saat 23 dakikada 0'dan yüzde 100'e şarj olanağı sunuyor.

DS 9'da sunulan OPÉRA koleksiyonunun kapsamı da genişletildi. En üst donanım seviyesi, kamera destekli adaptif süspansiyon sistemi DS ACTIVE SCAN SUSPENSION, ikinci seviye yarı otonom sürüş özellikli DS DRIVE ASSIST, DS DRIVER ATTENTION MONITORING ve genişletilmiş güvenlik paketi gibi birçok standart teknolojik donanımla sunuluyor.

Türkiye fiyatı

DS 9'un yeni modeli, 3 milyon 449 bin 200 TL'den başlayan fiyatlarla Türkiye'de satılmaya başladı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)