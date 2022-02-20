Yeni DS 9, Türkiye'de satışa çıkıyor: İşte fiyatı

DS Automobiles, sedan modeli DS 9’u Türkiye’de satışa sundu. İşte otomobilin fiyatı ve öne çıkan özellikleri...

Her detayıyla kendine özgü büyük bir sedan olan DS 9, markanın karakterini yansıtan tasarımı, iç mekân özellikleri ve sahip olduğu teknolojilerle Türkiye'deki müşterileriyle buluşuyor.

DS 9’un ön kısmı DS Automobiles’in güncel tasarım dilini sürdürürken, motor kaputu üzerinde yer alan 'DS Kılıcı' ilk bakışta göze çarpan tasarım özellikleri arasında yer alıyor.

DS 9 ayrıca, sahip olduğu boyutlarla hem sürücü hem de yolculara iç mekanda konfor alanı sunuyor. 4,93 metre uzunluğa, 1,93 metre genişliğe ve 1,46 metre yüksekliğe sahip olan otomobil, sınıfında benzerine az rastlanır 2,9 metrelik aks mesafesiyle arka bölümdeki yolculara büyük bir alan sağlıyor. Modelin bu boyutları ayrıca, daha dinamik ve zarif bir tasarıma da olanak tanıyor.

İÇ MEKAN

DS 9’un dışındaki tasarımı, iç mekanda da en ince ayrıntısına kadar özenle düşünülmüş detaylar ve konfor öğeleriyle devam ediyor.

Nappa Deri kaplamalı orta konsol ve saat kayışı tasarımlı koltuk döşemeleri ile yüzeylere cömertçe uygulanan asil malzemelerin seçkinliği, Fransız lüks bilgi birikimini vurgularken, her ayrıntıya gösterilen özeni de tamamlıyor.

DS 9’un ön yaşam alanında, kristal montürlü kumanda ve dokunmatik kontroller, tavan döşemesini ve güneşlikleri kaplayan Alcantara göze çarpıyor. Kapı kolları ve el işçiliğiyle deri kaplanmış direksiyon simidi de konforu sürekli hissedilebilir hale getiriyor.

DS 9’da bulunan ısıtmalı, soğutmalı ve masaj özellikli koltuklar ise sınıfında bir ilk olan ayarlanabilir baş dayanağıyla birlikte sunuluyor.

Modelde, prestijli bir sedanın sessiz konforunu bir Grand Touring Coupe'nin dinamikleriyle birleştiren ve her tekerleğin zemin bozukluklarındaki hareketinin bağımsız şekilde kontrol edilmesine olanak sağlayan DS Active Scan Suspension kamera destekli süspansiyon sistemi, yarı otonom sürüş imkanı sunan DS DRIVE ASSIST, park yeri tespiti de yapabilen otomatik park yardımcısı DS Park Pilot gibi daha birçok üst seviye teknoloji yer alıyor.

TEKNİK DETAYLAR

DS 9, Puretech 225 isimli 1,6 litre turbo beslemeli 225 BG ve 300 Nm azami tork sunan motor seçeneği ile piyasaya sunuluyor.

0-100 km/saat hızlanmasını 8,1 saniyede tamamladıktan sonra, elektronik olarak sınırlandırılmış 236 km/saat azami hıza kadar sekiz ileri oranlı EAT 8 tam otomatik şanzımanının pürüzsüz ve hızlı vites geçişleri eşliğinde istekli bir şekilde hızlanan DS 9, karma koşullarda 5,7 lt/100 km yakıt tüketimi ile aerodinamik tasarımının karşılığını veriyor.

DS 9 TÜRKİYE FİYATI

DS Automobiles’e özgü tasarım detaylarının öne çıktığı model, benzersiz aks mesafesi, göz alıcı tasarımı, iç mekanda sahip olduğu üst seviye konfor özellikleri, yeni nesil teknolojileri, 3 farklı donanım seviyesi ve 1 milyon 320 bin 800 TL’den başlayan fiyatlarla tutkunlarını bekliyor.