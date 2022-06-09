Yeni DS 9'a haziranda 140 bin TL zam: İşte fiyat listesi

Fransız lüks bilgi birikimini otomotiv dünyasına yansıtan DS Automobiles'ın, DS 9 modelinin fiyat listesine yakından bakıyoruz.

DS Automobiles’in büyük sedan modeli DS 9, markanın karakterini yansıtan zarif tasarımı, üst seviyede konfor sunan iç mekan özellikleri ve sahip olduğu teknolojilerle dikkat çekiyor.

4.93 metre uzunluğa, 1.93 metre genişliğe ve 1.46 metre yüksekliğe sahip olan DS 9, sınıfında benzerine az rastlanır 2,9 metrelik aks mesafesiyle arka bölümdeki yolculara büyük bir yaşam alanı sağlıyor.

DS 9 motor seçenekleri

Mutlak bir konfor ve dinginlik içerisindeki seyahatlerin, DS markasının dinamik dinginlik taahhüdüne uygun gerçekleşebilmesi için DS 9, Puretech 225 isimli 1,6 litre turbo beslemeli 225 BG ve 300 Nm azami tork sunan motor seçeneği ile piyasaya sunuluyor.

0-100 km/saat hızlanmasını 8,1 saniyede tamamlayan otomobil, elektronik olarak sınırlandırılmış 236 km/saat azami hıza çıkabiliyor.

Sekiz ileri EAT 8 tam otomatik şanzımanının pürüzsüz ve hızlı vites geçişleri eşliğinde istekli bir şekilde hızlanan DS 9, karma koşullarda 5,7 lt/100 km yakıt tüketimi ile aerodinamik tasarımının karşılığını veriyor.

DS 9 fiyat listesi - Haziran 2022

DS 9 fiyatlarına baktığımızda, tıpkı diğer otomobiller gibi zam geldiğini görüyoruz. Geçtiğimiz ay 1 milyon 360 bin TL'ye satılan baz modelin fiyatı, 146 bin TL zamlanarak haziran ayında 1 milyon 506 bin TL'ye yükseldi.

DS 9 Performance Line Puretech 225

Mayıs: 1 milyon 360 bin 700 TL

Haziran: 1 milyon 506 bin 600 TL

DS 9 Rivoli Puretech 225

Mayıs: 1 milyon 400 bin 100 TL

Haziran: 1 milyon 550 bin 300 TL

DS 9 Rivoli + Puretech 225

Mayıs: 1 milyon 442 bin 400 TL

Haziran: 1 milyon 597 bin 100 TL

DS 9 Opera Puretech 225 -