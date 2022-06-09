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    Yeni DS 9'a haziranda 140 bin TL zam: İşte fiyat listesi

    Fransız lüks bilgi birikimini otomotiv dünyasına yansıtan DS Automobiles'ın, DS 9 modelinin fiyat listesine yakından bakıyoruz.
    • Haber Merkezi
    • 09.06.2022 - 12:23
    • Güncelleme : 09.06.2022 - 12:42
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    Yeni DS 9'a haziranda 140 bin TL zam: İşte fiyat listesi

    DS Automobiles’in büyük sedan modeli DS 9, markanın karakterini yansıtan zarif tasarımı, üst seviyede konfor sunan iç mekan özellikleri ve sahip olduğu teknolojilerle dikkat çekiyor.

    4.93 metre uzunluğa, 1.93 metre genişliğe ve 1.46 metre yüksekliğe sahip olan DS 9, sınıfında benzerine az rastlanır 2,9 metrelik aks mesafesiyle arka bölümdeki yolculara büyük bir yaşam alanı sağlıyor.

    DS 9 motor seçenekleri

    Mutlak bir konfor ve dinginlik içerisindeki seyahatlerin, DS markasının dinamik dinginlik taahhüdüne uygun gerçekleşebilmesi için DS 9, Puretech 225 isimli 1,6 litre turbo beslemeli 225 BG ve 300 Nm azami tork sunan motor seçeneği ile piyasaya sunuluyor.

    0-100 km/saat hızlanmasını 8,1 saniyede tamamlayan otomobil, elektronik olarak sınırlandırılmış 236 km/saat azami hıza çıkabiliyor.

    Sekiz ileri EAT 8 tam otomatik şanzımanının pürüzsüz ve hızlı vites geçişleri eşliğinde istekli bir şekilde hızlanan DS 9, karma koşullarda 5,7 lt/100 km yakıt tüketimi ile aerodinamik tasarımının karşılığını veriyor.

    Yeni DS 9 a haziranda 140 bin TL zam: İşte fiyat listesi #1

    DS 9 fiyat listesi - Haziran 2022

    DS 9 fiyatlarına baktığımızda, tıpkı diğer otomobiller gibi zam geldiğini görüyoruz. Geçtiğimiz ay 1 milyon 360 bin TL'ye satılan baz modelin fiyatı, 146 bin TL zamlanarak haziran ayında 1 milyon 506 bin TL'ye yükseldi.

    DS 9 Performance Line Puretech 225

    • Mayıs: 1 milyon 360 bin 700 TL
    • Haziran: 1 milyon 506 bin 600 TL

    DS 9 Rivoli Puretech 225

    • Mayıs: 1 milyon 400 bin 100 TL
    • Haziran: 1 milyon 550 bin 300 TL

    DS 9 Rivoli + Puretech 225

    • Mayıs: 1 milyon 442 bin 400 TL
    • Haziran: 1 milyon 597 bin 100 TL

    DS 9 Opera Puretech 225 -

    • Mayıs: 1 milyon 545 bin 500 TL
    • Haziran: 1 milyon 711 bin 300 TL

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