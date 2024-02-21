Yeni elektrikli Cupra Born VZ tanıtıldı: İşte özellikleri Volkswagen Grubu, elektrikli seçeneklerini zenginleştiriyor. Cupra ekibi, ilk performanslı elektrikli otomobili olan Cupra Born VZ'yi tanıttı.

ensonhaber.com

2018'de SEAT'tan ayrılan Cupra ekibi, ilk performans odaklı elektrikli aracını duyurdu. Volkswagen ID.2'nin iddialı kardeşi Cupra Born, şimdi VZ versiyonuyla satışa çıkıyor.

İspanyolca'da "hız" anlamına gelen "veloz" kelimesinden esinlenilen bu takma ad, Born'un 326 beygir gücüne ulaşmasını sağlıyor.

Standart olarak 204 beygir gücüne sahip olan ve e-Boost paketi sayesinde 231 beygir gücüne çıkan Born, artan 85 beygir gücünü tamamen arka tekerleklere iletiyor.

Tork açısından da 235 Nm'ye yükselen araç, gerçek bir hot-hatch olduğunu kanıtlıyor.

Kağıt üzerindeki artan gücüyle, küçük elektrikli otomobil 0-100 km/s hızlanmasını 5.7 saniyede tamamlayabiliyor.

Multimedya sistemine özel olarak bu versiyonda 0.9 inç daha büyüyerek 12.9 inç boyutuna ulaşan bir ekran kullanılıyor.

Kullanıcıların sürekli şikayet ettiği klima ve ses ayarları da artık arka aydınlatmaya sahip.

3. çeyrekte satışa çıkıyor

Cupra Born, standart modelleriyle yakında ülkemize giriş yapacak ve yeni katılan VZ modeli, yılın 3. çeyreğinde Avrupa'da müşterilere sunulacak.