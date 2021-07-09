Yeni elektrikli Jeep Wrangler satışa sunuldu

Jeep, elektrifikasyon planının diğer bir adımı olan Wrangler'ın Plug-in Hibrit Elektrikli Araç (PHEV ) versiyonunu dünya genelinde satışa çıkardı.

Üretildiği ilk günden bu yana 2 milyonun üzerinde satış adedine imza atan ve geçtiğimiz yıl yeni modeli ülkemizde de satışa çıkan Jeep Wrangler, elektriklendi.

Jeep, elektrifikasyon planının diğer bir adımı olan Wrangler'ın Plug-in Hibrit Elektrikli Araç (PHEV ) versiyonunu dünya genelinde satışa sundu.

Wrangler 4xe, şarj edilebilir hibrit güç-aktarma sistemiyle sıfır emisyonlu ve elektrikli sürüş olanağı sunarken, şehir içi kullanımında 50 kilometreyi aşabilen elektrikli sürüş menzili günlük kullanım gereksinimlerini karşılıyor.

380 HP'lik toplam sistem gücü ve 637 Nm maksimum tork sunan 4xe teknolojisi, elektrikli modunda dört tekerlekten çekiş sunarken, Trail Rated özelliğini koruyor ve güvenli bir arazi performansı sunmayı sürdürüyor.

3 SAATTE TAM ŞARJ

Üç saatlik sürede tam şarj olan kullanıcı dostu yapısıyla öne çıkan modelde ayrıca; 8,4 inçlik dokunmatik ekranlı Uconnect NAV ve gelişmiş sürücü destek sistemleri (ADAS) özelliklerini kapsayan gelişmiş teknolojiler yolculukları daha güvenli, konforlu kılıyor.

Markanın ürün gamındaki en önemli modellerden olan Wrangler; bugün 4x4 özellikleriyle elektrikli araçların iyi yönlerini bir araya getirerek markayı geleceğe taşıyor.

Wrangler'ın en güçlü, en verimli, en çevre dostu ve teknolojik olarak en gelişmiş versiyonu, tüm Jeep ürün gamının elektrikliye geçiş sürecinde çok önemli bir adımı temsil ediyor.

Wrangler 4xe; teknolojik olarak son derece gelişmiş bir yapı ortaya koyuyor. 4xe teknolojisi, hibrit modda yaklaşık 3,5 lt/100 km yakıt tüketimi değeriyle Wrangler'i sürdürülebilir ve verimli bir 4x4 araç haline getirirken, aynı zamanda 6,4 saniyelik 0-100 km/s hızlanma değeriyle etkileyici bir performans sunmasını da sağlıyor.





TÜRKİYE FİYATI

Yeni Jeep Wrangler 4xe Rubicon, Türkiye'ye sipariş üzerine getirilecek. Bu nedenle otomobilin Türkiye fiyatı henüz belli olmadı. 2020 Jeep Wrangler Rubicon ise 1 milyon 75 bin TL'den başlayan fiyatlarla Türkiye'ye gelmişti.

