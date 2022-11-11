Yeni elektrikli SUV Audi Q8 e-tron tanıtıldı

2018'de Audi'nin ilk tam elektrikli SUV modeli olarak piyasaya sürülen Audi e-tron yenilendi.

Son yıllarda elektrikli otomobiller oldukça popüler ve birçok marka kendi araçlarını piyasaya sürüyor. Bu markalardan biri olan Audi, 2018'de şirketin ilk tam elektrikli SUV modeli olarak piyasaya sürülen e-tron modelini yeniledi.

Yeni Audi Q8 e-tron, isim değişikliği dışında kapsamlı bir makyaj güncellemesi ile karşımıza çıkıyor.

Artırılan batarya kapasitesi sayesinde yükselen menzil, daha kısa şarj süreleri, iyileştirilen arka aks motoru ve standart havalı süspansiyon, ilk göze çarpan detaylar arasında yer alıyor.

Audi Q8 e-tron özellikleri

Giriş seviyesindeki Q8 50 e-tron modelinin net batarya kapasitesi 69 kWsa değerinden 89 kWsa değerine yükseltildi.

Yenilenen batarya yönetim yazılımıyla birlikte bu değişim, Q8 50 e-tron'un menzilini 341 km'den 491 km'ye, Q8 50 e-tron Sportback'in menzilini de 505 km'ye çıkarıyor.

Ailenin en güçlü üyesi olan üç motorlu SQ8 e-tron ise SUV gövde tipinde 494 km, Sportback gövde tipinde ise 513 km menzil sunuyor.

Q8 50 e-tron 'boost' modunda 250 kW güç ve 664 Nm tork üretiyor. Bu değerler Q8 55 e-tron'da 300 kW ve 664 Nm, SQ8 e-tron'da ise 370 kW ve 973 Nm olarak açıklandı.

Avrupa'da 2023'ün ilk çeyreğinde satışa sunulması beklenen yeni Audi Q8 e-tron'un fiyatı 74 bin 400 eurodan başlıyor. Otomobilin gelecek yıl ülkemize de gelmesi bekleniyor.



