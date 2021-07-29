Yeni Fiat 500, Green NCAP’ten 5 yıldız aldı

Fiat 500, 2021’de Yeşil NCAP Enerji Verimliliği Endeksi’nde 10/10 puan alan ilk otomobil oldu.

Fiat’ın tamamen elektrikli ilk otomobili olan yeni 500, Green NCAP tarafından gerçekleştirilen tüm testleri başarıyla geçti ve 5 yıldız aldı.

Torino’da tasarlanan, geliştirilen ve üretilen, Fiat’ın tamamen elektrikli ilk otomobili olan yeni 500, 2021 yılında tüm testlerde en yüksek notları alan ilk otomobil ve Enerji Verimliliği Endeksi’nde 10/10 maksimum puanı alan ilk otomobil oldu.

FIAT 500 TEKNİK DETAYLAR

Fiat 500, menzil ve şarj hızı konusunda standartları da yeniden belirliyor. 42 kWh lityum iyon bataryalarıyla 320 kilometreye (KM) kadar (WLTP döngüsü) elektrikli sürüş menzili sunan Fiat 500, 85 kW hızlı şarj ile 5 dakikada 50 km menzil için şarj olanağı sunuyor. Bataryayı yüzde 80 seviyesine şarj etmek için ise 35 dakika yeterli oluyor.

87 kW (118 HP) elektromotora sahip olan yeni Fiat 500, 150 km/s (elektronik olarak sınırlandırılmış) maksimum hıza ulaşırken, 0'dan 100 km/s hızlanmasını 9 saniyede gerçekleştiriyor.

İlk kez pazara sunulduğu 1957 yılından bu yana, otomobil dünyasındaki trendlerin öncüsü olan Fiat 500, her nesliyle özel bir misyona sahip ikonik bir otomobil oldu.

Ayrıca otomobil; ulaşımın daha sürdürülebilir, bağlantılı ve otonom olmasının beklendiği bir çağda, üçüncü nesli ile Fiat markasının çevreci misyonuna katkı sağlıyor.