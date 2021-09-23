Yeni Ford Bronco Raptor 2022'de geliyor

Ford, geçtiğimiz yıl tanıttığı Bronco'nun daha güçlü ve daha agresif "Raptor" versiyonunu gelecek yıl satışa çıkarmaya hazırlanıyor.

ABD'li otomobil üreticisi Ford, geçtiğimiz yıl Bronco efsanesini tanıtarak yeniden dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı.

Marka, şimdi de Bronco'nun daha güçlü ve daha agresif "Raptor" versiyonu üzerinde çalışıyor. Otomobili resmen onaylayan Ford, piyasa çıkış tarihi için gelecek yılı işaret etti.

FORD BRONCO RAPTOR NELER SUNACAK

Halihazırda retro çizgileri modern dünyayla birleştiren şık bir tasarıma sahip olan Ford Bronco, yeni Raptor versiyonuyla daha agresif bir görünüm kazanacak.

Şimdilik otomobil hakkında bildiğimiz tek şey ise daha büyük dodikler ve öndeki panjur tasarımının daha farklı olacağı.

Ayrıca bu bölümde standart versiyonlardaki Bronco yazısı yerine siyah Ford yazısı dikkat çekiyor.

Performanslı SUV modelinin özel turuncu gövde rengiyle ve sadece dört kapılı gövde tipiyle geleceği de söylentiler arasında.





Son olarak Ford Bronco Raptor modelinin altında 400 beygir güç ve 562 Nm tork üreten 3.0 litre EcoBoost V6 ünite olacağı söyleniyor ki bu da normal Bronco'ya göre 70 beygirlik ciddi bir artış demek. Ancak bunun şimdilik resmi olarak onaylanmamış bir bilgi olduğunu da hatırlatalım.