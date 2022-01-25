Yeni Ford Bronco Raptor tanıtıldı

Ford Bronco'nun en güçlü versiyonu yeni Bronco Raptor resmi olarak görücüye çıktı. Güçlü arazi aracının özelliklerini sizler için derledik.

ABD'li otomobil üreticisi Ford, 2020 yılında Bronco efsanesini tanıtarak yeniden dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı.

Marka, şimdi de Bronco'nun daha güçlü ve daha agresif "Raptor" versiyonunu görücüye çıkardı.

Halihazırda retro çizgileri modern dünyayla birleştiren şık bir tasarıma sahip olan Ford Bronco, yeni Raptor versiyonuyla daha agresif bir görünüme kavuştu.

Yeni Bronco Raptor, gövdesindeki görsel ve mekanik değişiklikler nedeniyle standart Bronco'ya göre 25 cm daha geniş.

MOTOR SEÇENEKLERİ

Aracın kuru ağırlığı ise 2600 kilogram. Kaputun altında 3.0 litre V6 EcoBoost ünite bulunuyor. Söz konusu motorda, alüminyum muadillerine göre daha dayanıklı olduğu belirtilen grafitli dökme demir bloklar kullanılıyor.

Motorun güç ve tork verileri henüz açıklanmasa da 400 beygirin üzerinde güç sunacağı biliniyor.

Yeni Bronco Raptor, kardeşleri Ranger Raptor ve F-150 Raptor gibi 10 ileri otomatik şanzımanla geliyor. Dört tekerlekten çekiş sisteminde, ileri seviye arazi sürüş yeteneğine yönelik yedi farklı mod bulunuyor.

Yerden yükseklik standart modele göre 12 cm artırılırken, tampondan aracın altına kadar uzanan koruma plakalarının da motor, şanzıman ve transfer kutusunu koruması sağlanıyor.

MART AYINDA SATIŞA ÇIKIYOR

Yeni Ford Bronco Raptor, 2022'nin Mart ayında siparişe açılacak. Aracın fiyatı henüz belli değil.