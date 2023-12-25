Yeni Ford Courier modellerinin Türkiye fiyatı belli oldu

Ford Otosan, mühendislik ve üretim sorumluluğunu üstlendiği yeni nesil Ford Transit Courier ve Tourneo Courier modellerinin üretimine geçtiğimiz aylarda başlamıştı.
Ford Otosan, ilk kez 2014 yılında Yeniköy fabrikasında hattan indirdiği Ford Courier serisinin hala dünyadaki tek üretim merkezi konumunda.
Şirketin yatırım stratejisinin bir parçası olarak Courier’ın üretimi Yeniköy’den Romanya’daki Craiova fabrikasına taşındı.
Yeni Courier Türkiye'de
Ford Otosan, ekim ayında Romanya’da üretimine başladığı yeni nesil Ford Tourneo Courier ve Transit Courier’i Türkiye’de yılın son günlerinde satışa çıkardı.
Teknik detaylar
Yeni Tourneo Courier’nin benzinli EcoBoost motoru; 6 ileri manuel şanzımanda 100 PS ve 125 PS seçenekleriyle gelirken; 7 ileri otomatik şanzıman ise 125 PS güç sağlıyor.
1.5 litre dizel EcoBlue motorlu versiyonu ise 100 PS güç üreten 6 ileri manuel şanzımanla kombinlendi.
Yeni nesil Ford Transit Courier’nin benzinli versiyonu; altı vitesli manuel şanzımanla 100 PS güç sağlayan, yedi vitesli otomatik şanzımanla 125 PS güç sağlayan 1.0 litre EcoBoost motor seçeneklerine sahip.
1.5 litre dizel EcoBlue motorlu versiyonu ise, 100 PS ve 250 Nm tork üreten 6 manuel vitesli şanzımanla birlikte geliyor.
Türkiye fiyatı
Ford Tourneo Courier fiyatı 917 bin 400 TL, Transit Courier fiyatı ise 787 bin 900 TL başlıyor.
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