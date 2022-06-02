Yeni Ford Focus, hibrit versiyonuyla Türkiye'de satışta

Yenilenen Ford Focus, ilk defa 1.0L Ecoboost motor ve 7 ileri powershift şanzımana sahip hibrit teknolojisi ile ülkemizde satışa sunuldu.

24 yıl önce pazara sunulduğunda “Yılın Otomobili' seçilen ve o günden bu yana imza attığı ilklerle segmentinde öne çıkan Ford Focus, yenilenen versiyonuyla ülkemizde satışa çıktı.

Makyajlanan yeni Ford Focus, ülkemizde ilk defa hibrit versiyonuyla müşterileriyle buluşacak.

AA'da yer alan habere göre, makyajlanan yeni Ford Focus'ta ön tasarım tamamen yenilendi. Yeni ön tasarımda güncellenen tampon, ızgaralar ve paneller, entegre sis lambalı çarpıcı LED far kümesi ve yeni şekilli arka farlar ile yeni Focus çarpıcı bir görünüm sunuyor.

Ayrıca, dört kapı gövde tipinde 511 litrelik bagaj hacmi, oldukça rekabetçi ve ferah bir fonksiyonel depolama alanı sağlıyor.

Ford Focus motor seçenekleri

Yenilenen Ford Focus, ilk defa 1.0L Ecoboost motor ve 7 ileri powershift şanzımana sahip hibrit teknolojisi ile geliyor.

Ecoboost hibrit motor, verimliliği artırmak için 48 volt bataryadan güç alıyor ve ilave 16 PS güç vermenin yanı sıra hızlanmayı yüzde 20'ye varan oranda artırıyor.

Üst serilerde HB ve SW gövde tiplerinde 125PS güç seçeneği ile sunulan hibrit motoru, elektrik motoru sayesinde yüksek tork üretebiliyor.

Ford Focus dört farklı motor-şanzıman seçeneği ile geliyor. Trend X ve Titanium serilerinde 1.5L 123PS PFi benzinli motor, 6 ileri manuel ve otomatik şanzıman seçenekleri ile sunulurken, tüm donanım seviyeleri ve gövde tiplerinde dizel olarak 1.5L 120 PS EcoBlue motor ve 8 ileri otomatik şanzıman seçeneği bulunuyor.

8 vitesli şanzıman, daha fazla vites oranı, hafif tasarım ve gelişmiş çift kavraması ile kesintisiz ve sarsıntısız vites değişimi sağlıyor. 1.0Lt Ecoboost Hibrit 125 PS motor ve 7 ileri powershift otomatik şanzıman ise Titanium Active ve St-Line’da 5 Kapı ve SW gövde seçenekleriyle tercih edilebiliyor.

Ford Focus Türkiye fiyatı

Makyajlanan yeni Ford Focus; sedan, hatchback ve station wagon gövde tipleriyle ilk safhada TrendX serisi ile satışa sunulacak. Daha sonraki günlerde ise Titanium, Active, ST Line donanım seviyeleri de gelecek.

Yeni Focus, 587 bin 500 TL'den başlayan tavsiye edilen anahtar teslim satış fiyatı ile Ford Türkiye yetkili bayilerinde müşteriler ile buluşuyor.



