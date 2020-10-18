Yeni Ford Kuga, Euro NCAP'ten 5 yıldızı kaptı

Bağımsız otomobil güvenlik ve performans değerlendirme programı Euro NCAP, Yeni Ford Kuga'nın segmentindeki orta büyüklükteki tüm modellerden daha iyi bir sürüş deneyimi sunduğunu belirledi.

Avrupa pazarındaki otomobillerin güvenlik ve performans değerlendirmeleri için 1977 yılında kurulan bağımsız kurum Euro NCAP, yaptığı testler sonucunda otomobilleri derecelendiriyor.

Kuruluş, yeni Ford Kuga'nın sunduğu "Dur&Kalk ve Trafik Levhası Tanıma Sistemi"ne sahip "Adaptif Hız Kontrol ve Şerit Hizalama Asistanı"nın dahil olduğu "Ford Co-Pilot 360˚" teknolojilerine övgüde bulundu.

5 YILDIZ ALDI

Ford Kuga, sezgisel ve stressiz bir sürüş deneyimi sunmak için tasarlanan "Ford Co-Pilot360 sürücü destek teknolojileri ile Euro NCAP'in ilk "Sürüş Destek Sistemleri" testinde rakiplerini geride bırakarak liderliğe oturdu.

Yeni Kuga, Ford Co-Pilot360 sürücü destek teknolojilerinin sunduğu özellikler sayesinde bağımsız testlerin ardından genel sıralamada segmentinde dikkati çeken araçların önünde yer aldı.