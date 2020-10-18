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- Yeni Ford Kuga, Euro NCAP'ten 5 yıldızı kaptı
Yeni Ford Kuga, Euro NCAP'ten 5 yıldızı kaptı
- AA
- 18.10.2020 - 08:40
- Güncelleme : 18.10.2020 - 08:40
Avrupa pazarındaki otomobillerin güvenlik ve performans değerlendirmeleri için 1977 yılında kurulan bağımsız kurum Euro NCAP, yaptığı testler sonucunda otomobilleri derecelendiriyor.
Kuruluş, yeni Ford Kuga'nın sunduğu "Dur&Kalk ve Trafik Levhası Tanıma Sistemi"ne sahip "Adaptif Hız Kontrol ve Şerit Hizalama Asistanı"nın dahil olduğu "Ford Co-Pilot 360˚" teknolojilerine övgüde bulundu.
5 YILDIZ ALDI
Ford Kuga, sezgisel ve stressiz bir sürüş deneyimi sunmak için tasarlanan "Ford Co-Pilot360 sürücü destek teknolojileri ile Euro NCAP'in ilk "Sürüş Destek Sistemleri" testinde rakiplerini geride bırakarak liderliğe oturdu.
Yeni Kuga, Ford Co-Pilot360 sürücü destek teknolojilerinin sunduğu özellikler sayesinde bağımsız testlerin ardından genel sıralamada segmentinde dikkati çeken araçların önünde yer aldı.