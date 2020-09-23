Yeni Ford Kuga ve Puma, test sürüşleri için müşterilerin kapısına gidiyor

Yeni Ford Kuga ve Puma, test sürüşleri için müşterilerin kapısına gidiyor

SUV ürün gamındaki en yeni modelleri yeni Ford Kuga ve Puma'yı müşterilerin deneyimine sunan Ford, otomobilleri müşterilerin kapısına kadar getirerek test etme imkanı sağlıyor.

SUV ürün gamındaki en yeni modelleri yeni Kuga ve Puma'yı görücüye çıkaran ABD'li otomobil üreiticisi Ford, yeni otomobillerini test sürüşü için müşterilerin kapısına getiriyor.

Test araçlarının dezenfekte işlemlerinin titizlikle yapılacağı uygulama kapsamında, öncelikle müşterilere koronavirüs önlemleri aktarılıyor ve aracın temizliğinin detayları ile ilgili bilgi veriliyor.

Test öncesi, müşterinin araca temas noktaları müşteri önünde dezenfekte edilecek, gerekli ateş ölçümleri yapılacak ve yeni maskeler verilecek.

Test sırasında araçta sadece müşteri ve test uzmanı olmak üzere 2 kişi bulunabilecek.

Test sonrasında ise araç tekrar dezenfekte edilecek ve test günü sonunda ozon ile tekrar detaylı olarak temizlenecek. Test sürüşü uzmanları, periyodik olarak kapsamlı sağlık taramalarına tabi tutulacak.

30 Eylül'e kadar İstanbul'da gerçekleşecek "Ford Kapında" test sürüşleri için, müşterilerin Ford Türkiye web sitesinden randevu almaları gerekiyor.