Yeni Ford Maverick, ABD'nin en ucuz hibrit aracı oldu

Yeni Ford Maverick, ABD'nin en ucuz hibrit aracı oldu

Ford'un Türkiye'de de satılan Ranger modelinden daha küçük ölçülere sahip aracı Maverick, ABD'de satılan en ucuz hibrit araç olarak kayıtlara geçti.

Amerikalı otomotiv üreticisi Ford, Maverick isimli yeni bir pick-up model tanıttı. Ford Focus, Kuga ve Bronco Sport modelleri ile aynı platformu paylaşan yeni pick-up, hibrit güç seçenekleri ile dikkat çekiyor.

Bir ticari araçtan çok binek otomobil sürüş karakterine sahip olduğu belirtilen Maverick'teki hibrit ünite, markanın diğer modellerinden tanıdık 2.5 litre hacim ile 190 beygir güç ve 210 Nm tork değeri sunuyor.

Sadece CVT şanzıman ile alınabilen bu motor seçeneğinde dört tekerlekten çekiş sistemi yer almıyor.

Modelin kaputunun altındaki bir diğer seçenek ise 2 litrelik benzinli ünite. Bu motor kullanıcısına 250 beygir güç ve 376 Nm tork değeri sunuyor. 8 ileri şanzıman ile eşleştiren benzinli motor gücünü dört tekerleğe birden aktarıyor.

ABD'NİN EN UCUZ HİBRİT ARACI OLDU

İç mekanında Bronco Sport'tan izler taşıyan Maverick, ABD'deki 19 bin 995 dolarlık fiyat etiketi ile ABD pazarındaki en ucuz hibrit otomobil unvanını aldı.

Bu düşük başlangıç fiyatına rağmen Maverick'in bol donanımlı geldiği de görülüyor. Örneğin 8.0 inç'lik dokunmatik bilgi eğlence ekranı standart iken, bu ekranın Sync 4 yazılımı sayesinde Apple CarPlay ve Android Auto hizmetlerine erişilebiliyor.

Araçta standart olarak sunulan bir başka donanım ise Ford Co-Pilot360 teknolojisi. Bu teknoloji paketi kapsamında otomatik acil durum freni, çarpışma sonrası frenleme, otomatik farlar ve uzun farlar gibi özellikler yer alıyor. Ayrıca yine tüm donanım seçeneklerinde ön ve arka 12V soketler ile 4G LTE WiFi modem gibi özellikler de yer alıyor.

PICK-UP ÖZELLİKLERİ

Ford Maverick'in 680 kg'lık bir yükleme kapasitesi var. Bu da büyük boyutlu pick-up'larla (kompakt olmayan) hemen hemen aynı değer olarak karşımıza çıkıyor.

Yani böylesine kompakt boyutlarda ve ekonomik yakıt tüketimine sahip bu pick-up, bir ATV bile taşıyabiliyor.

Aracın römork çekme kapasitesi de 900 kg olarak açıklandı. Ayrıca römork çekme durumu fazla olan müşteriler için Ford, ekstra bir paket sunuyor ve bu sayede 900 kg'lık bu kapasite 1.8 tona kadar çıkarılabiliyor.