Yeni Ford Mondeo Çin'de ortaya çıktı

Yakında Avrupa'da emekliye ayrılacak olan Ford Mondeo'nun yeni sürümü, Çin'de görüntülendi.

Son yıllarda değişen tüketici tercihleri nedeniyle bazı markaların modelleri artık yolun sonuna geldi. Bu modellerden biri olan Ford Mondeo, geçtiğimiz yıl ABD pazarından çekilmişti.

Bu geri çekilmenin ardından benzer bir karar da Avrupa pazarı için alındı. Şirketten yapılan açıklamaya göre Ford Mondeo'nun üretimi, 2022 yılının Mart ayında sona erecek. Ayrıca Avrupa pazarı için Mondeo'nun yerini alacak bir model de planlanmıyor.

ÇİN'DE YENİ BİR MONDEO ORTAYA ÇIKTI

Çin Endüstri ve Bilgi Teknolojisi Bakanlığı'nın paylaştığı fotoğraflar, yeni Ford Mondeo'nun dış tasarımını ortaya çıkardı.

Sedan formunu koruduğu gözlenen otomobilin ön tasarımı daha önce Çin'de tanıtılan Ford Evos ile neredeyse aynı. Sadece aydınlatmalar ve tampon kısmında değişim görülüyor.

Ancak marka, Avrupa'da Mondeo'nun yerini alacak otomobilin başka bir isimle geleceğini açıklamıştı. Bu da Çin'deki aracın ülkeye özel olduğunu gösteriyor. İkinci bir ihtimal, Ford Avrupa için kararından vazgeçmiş olabilir.

ST Line versiyonuyla karşımızda olan yeni Ford Mondeo'da sportif ve siyah dokunuşlar ile çift tonlu gövde rengi dikkat çekiyor.

Yandan bakıldığında gizli kapı kolları göze çarparken, arkada ise boydan boya uzanan bir şeritle birleşen stoplar, büyük bir difüzör, Mondeo yazısı ve siyah bagaj spoyleri bulunuyor.

TEKNİK DETAYLAR

Ford Mondeo, Çin'de 235 beygir güç üreten 2.0 litre benzinli motorla satılacak. Otomobilin uzunluğu 4935 mm, aks mesafesiyse 2945 mm olacak. Bu da onu şu anda Avrupa'da satışta olan mevcut modelden daha uzun yapıyor.

1993 yılından bu yana beş nesil değiştiren Ford Mondeo, Avrupa'da 5 milyondan fazla satış rakamına ulaşarak ABD'li üreticinin sevilen modellerinden biri olduğunu kanıtladı.

Tüketicinin yüzü büyük hatchback ve sedan modeller yerine, SUV segmentine dönmeye başlayınca, sınıfındaki diğer modeller gibi Ford Mondeo'nun satışları da zayıflamaya başladı.

FORD SUV SEGMENTİNE ODAKLANDI

SUV ve crossover modeller geçtiğimiz yıl Ford satışlarının yüzde 39'unu oluşturdu. Ford, SUV ve crossover satışlarında pandemiye rağmen 2019 yılına göre yüzde 8 artış yaşadı.

Bu nedenle şirket, müşteri tercihlerine göre hareket ederek SUV ve crossover pazarına odaklanma kararı aldı.