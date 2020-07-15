Yeni Ford Puma'nın Türkiye fiyatı belli oldu

Ford'un Crossover segmentindeki yeni modeli Ford Puma Türkiye'ye geldi. Otomobilin fiyatını ve özelliklerini sizler için derledik.

Ford'un Crossover segmentindeki yeni modeli Ford Puma, Style' ve 'ST-Line' donanımları ile ülkemizdeki otomobil severler ile buluştu.

Yeni Ford Puma, ‘Style’ donanımda 1.0lt EcoBoost 95PS PS Benzinli 6 ileri manuel ve 1.0L Ecoboost 125PS 7 ileri otomatik seçenekleri ile ülkemizde satışa çıktı.

‘ST-Line’ donanımda ise 1.0L EcoBoost Hibrit 155PS 6 ileri manuel seçeneği yer alıyor.

FORD PUMA TEKNİK ÖZELLİKLER

Hem 1.0-litre EcoBoost hem de EcoBoost Hibrit motorlarda, endüstride bir ilk olan Ford’un üç silindirli motorda silindir kapatma özelliği bulunuyor.

Bu özellik güç gereksiniminin olmadığı durumlarda üç silindirden birini sadece 14 milisaniyede kapatıyor veya tekrar devreye sokabiliyor.

EcoBoost Hibrit teknolojisinde küçük hacimli benzinli motoru elektromotor destekliyor. Puma’nın 1,0 litre EcoBoost benzinli motoruna kayışla bağlanan 11,5 kW gücünde entegre bir marş/jeneratörü (BISG) devreye giriyor.

İlave torkun katkısıyla 155 PS’lik versiyon 5,6 lt/100 km yakıt tüketimine ve 127 gr/km CO2 emisyon salım değerine ulaşıyor.





125 PS gücündeki 1.0-litre EcoBoost benzinli motor WLTP normuna göre 138 gr/km CO2 emisyon ve 6,1 lt/100 km yakıt tüketimi değerlerine sahip.

Bu motor ayrıca yedi kademeli çift kavramalı otomatik şanzımanla da kombine edilebiliyor.

FİYAT

Yeni Ford Puma, 192 bin 500 TL’den başlayan tavsiye edilen anahtar teslim satış fiyatıyla ülkemizde satışa çıktı.



