Yeni Ford Ranger Raptor tanıtıldı: İşte tüm özellikleri

Yeni nesil 2023 Ford Ranger Raptor resmi olarak tanıtıldı. Ford Performance tarafından geliştirilen aracın özelliklerini derledik.

Yeni nesil 2023 Ford Ranger Raptor, düzenlenen etkinlikte resmi olarak görücüye çıktı. Standart Ranger'a göre daha kaslı bir yapıyla karşımıza çıkan yeni araç, performans ve offroad özelliklerini dengeliyor.

2023 Ford Ranger Raptor; Ford yazılı ön panjur, kendine özel tampon tasarımı ve gerçek bir gövde altı koruma plakasıyla geliyor.

32 inç all terrain lastiklerle çevrili 17 inç jantlar ve alüminyum basamaklar aracın dış tasarımında göze çarpan diğer detaylar arasında.

İÇ MEKAN DETAYLARI

Yeni Ford Ranger Raptor'un iç mekanında, daha iyi destek sunan spor koltuklar ter alıyor. Isıtmalı deri direksiyon simidi ve ambiyans aydınlatması da bu alanda öne çıkan diğer detaylardan.

Matrix LED farlar, 12.3 inç dijital gösterge paneli, 12 inç ekranla yönetilen SYNC4 multimedya sistemi ve 10 hoparlörlü B&O ses sistemi de standart olarak müşterilere sunuluyor.

MOTOR SEÇENEKLERİ

Yeni Raptor, bazı pazarlarda selefindeki 2.0 litre dizel motoru sunmaya devam edecek olsa da performansı iyileştiren 3.0 litre EcoBoost V6 çift turbo benzinli motor en büyük yenilik olarak dikkat çekiyor.

Avrupa'da 284 beygir güç ve 491 Nm tork üretecek bu motor, Avustralya'da ise 392 beygir güç ve 583 Nm tork değerlerine kadar yükselecek.

Ford'un açıklamasına göre V6 motor, mevcut dizele göre yüzde 30 daha fazla performans sağlayacak.

Bunun yanı sıra; sürekli dört tekerlekten çekiş sistemi, iki kademeli transfer kutusu, ön ve arka elektronik diferansiyel kilidi ve aracı arkadan itişli kullanma seçeneği de gelen yenilikler arasında.

YAZ AYLARINDA AVRUPA'DA

Yeni nesil Ford Ranger Raptor, yaz aylarında Avrupa'da satışa sunulacak olsa da fiyat konusunda herhangi bir açıklama yapılmadı.



