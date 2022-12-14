Yeni Ford Tourneo Connect'in Türkiye fiyatı belli oldu

Ford; hafta boyu iş, hafta sonu aile keyfi için yeni Tourneo Connect aracını tanıttı.

Ford, sevilen modellerinden Tourneo Connect'i yeniledi. Yeni Tourneo Connect, ileri düzey, verimli benzinli ve dizel motorları, dört tekerlekten çekiş özellikleriyle satışa sunulacak.

Benzinli motorun önümüzdeki dönemde devreye alınması planlanıyor. Ford'un yeni Tourneo Connect modeli bu ay itibarıyla Türkiye pazarında satışa çıkacak.

AA;'nın haberine göre, yeni Tourneo Connect'te ilk defa görücüye çıkan özellikler arasında, güveni artıran dört tekerlekten çekiş sistemi de var; bu özellik, sınıfında lider verimlilik performansı yaratmak için genişletilen dizel güç aktarma organları yelpazesinin bir parçası.

Tamamen yenilenen Tourneo Connect, daha fazla pratiklik ve rahatlık sunuyor. İkinci koltuk sıraları kullanılmadığında, iş veya spor ekipmanları için daha ferah bir yük alanı yaratmak için katlanabiliyor, yatırılabiliyor veya çıkarılabiliyor.

Ön yolcu koltuğu; uzunluğu 3 metreye kadar olan kano, yassı ambalajlı mobilyalar veya kereste gibi malzemelerin araç içinde güvenle taşınabilmesi için katlanarak yatırılabiliyor.

Motor seçenekleri

Dört silindirli turbo şarjlı motor yelpazesinde, bir adet 114 PS ve 220 Nm tork üreten 1,5 litre EcoBoost benzinli motor ve 122 PS ve 320 Nm tork ya da 102 PS ve 280 Nm tork üreten iki adet EcoBlue dizel motor bulunuyor.

Benzinli motorun ve 102 PS dizel motorun gelecek dönemde devreye alınması planlanıyor.

Yedi vitesli PowerShift çift kavramalı otomatik şanzıman, hızlı ve yumuşak vites geçişleri sayesinde otomatik şanzımanın konforuna ve rahatlığına rakip bir performans sağlıyor.

Yeni Ford Tourneo Connect Türkiye fiyatı

Yeni Ford Tourneo Connect'in Türkiye fiyatı açıklandı. 2022 model Ford Tourneo Connect fiyatları 697 bin 300 TL'den başlıyor.