Yeni Ford Transit Limited ve Frigo Van satışa çıktı: İşte fiyatlar

Ford, en çok tercih edilen ticari araç modellerinden Transit’in ek donanım ve özelliklere sahip "Limited" ile soğuk zincir taşımacılığına yönelik "Frigo Van" versiyonlarını müşterilerine sundu.

Ülkemizde en çok tercih edilen ticari araç modellerinden biri olan Ford Transit, ek donanım özelliklerine sahip Limited versiyonuna kavuştu.

Ayrıca şirket, zincir taşımacılığına yönelik Transit 'Frigo Van' versiyonunu da ülkemizde satışa çıkardı.

FORD TRANSIT LIMITED

Açıklamaya göre, müşterilerin ticaret hayatının operasyonel zorlukları ile pratiklikten ve konfordan ödün vermeden baş edebilmesini sağlayan Transit’in 'Trend' ve 'Deluxe' versiyonlarına ek olarak, yeni özellik ve ek donanımları ile geliştirilen 'Limited' versiyonu da geldi.

Yeni Transit 'Limited' versiyonda 'Deluxe' versiyona ek olarak; gövde rengi ön tampon, HID BI-Xenon dinamik ön farlar, 16’’ inç alüminyum jantlar, yan park sensörleri, geri görüş kamerası, arka led tepe lambası, silecek suyu seviye göstergesi, ısıtmalı ön cam, yağmur sensörlü ön silecekler müşterilere sunuluyor.

Yeni Transit Limited’in iç tasarımında ise Türkçe navigasyon desteği, yolcu hava yastığı, deri vites topuzunun yanı sıra iç konsola eklenen krom detaylar dikkati çekiyor.

FORD TRANSIT FRIGO VAN

Transit’in soğuk zincir taşımacılığına yönelik, 11 metreküp ve 12,4 metreküp baz araç üzerine geliştirilen, orta ve yüksek tavan seçenekleri ile sunulan yeni 'Frigo Van' versiyonu, başta gıda olmak üzere ilaç ve çiçekçilik gibi sektörler için de önemli taşıma/nakliye avantajlarıyla geliyor.

'+5' santigrat derece soğutma sınıfında, ATP belgesine sahip Transit Frigo Van, kuru, serin ve soğuk ürünlerin taşımasına imkan sağlıyor.

Ford Otosan Ar-Ge mühendisleri tarafından geliştirilen soğutucu sistem sektörde bir 'ilk ve benzersiz' olarak müşterilere sunuluyor. Soğutucu sistemde ikinci kompresör kullanılmıyor. Bu sayede, motorda ekstra yüklenme oluşmazken, motorun daha uzun ömürlü olmasına katkı sağlanıyor.

Araçta tavan ünitesi (ilave yoğuşturucu) bulunmaması sebebiyle, tavan gövde sacı modifikasyonu da bulunmuyor. Böylelikle aracın orijinalliği korunuyor, ikinci elde değer kaybı yaşanmıyor.

Ayrıca, aracın arka yük kısmında, standart soğutucu ünite ve 65mm izolasyon kalınlığına sahip, modüler paneller bulunuyor. Modüler paneller, istenildiğinde sökülerek araç tekrar panelvan haline dönüştürülebiliyor.

FİYATLAR

Ford Transit Limited ve Frigo Van, anahtar teslim olarak ve Ford Otosan ‘3 yıl sınırsız kilometrem garantisi’ ile müşterilere sunuluyor.

Yeni Ford Transit Limited 339 bin 800 TL'den, Transit Van Limited 251 bin 800 TL'den ve Transit Frigo Van ise 252 bin 900 TL'den başlayan tavsiye edilen anahtar teslim fiyatlarıyla Ford Yetkili Satıcılarında müşterileri bekliyor.