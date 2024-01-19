Yeni Honda CB125F Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri Yeni Honda CB125F, 20 Ocak 2024 tarihinden itibaren Türkiye'de satışa sunulacak. İşte motosikletin özellikleri ve Türkiye fiyatı.

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Honda Motosiklet, Türkiye'de motosiklet ürün yelpazesini genişletiyor. Kentsel yaşamın artan mobilite talepleri ve motosiklet kullanmaya yeni başlayanların sayısındaki artışa yanıt olarak, şirket giriş düzeyi motosiklet modellerine odaklanıyor.

Yeni Honda CB125F, 20 Ocak 2024 tarihinden itibaren, 3 farklı renk seçeneğiyle Türkiye'de satışa sunulacak.

Yeni Honda CB125F neler sunuyor

Yeni Honda CB125F, yüksek verimli motoru ve 10.9 Nm torku ile zorlu yokuşlarda dinamizm sunarken, düşük sürtünmeli eSP (gelişmiş Akıllı Güç) teknolojisi ile 100 km’de 1,4 litrelik yakıt tüketimi ve tek depo ile 700 km üzerindeki menzili ile ekonomik sürüş imkanı da sağlayacak.

116 Kg boş ağırlığı ile şehir içi kullanımlarda ekstra konfor sağlayarak daha akıcı bir sürüş deneyimi ve manevra kabiliyeti sunan yeni Honda CBF125; yol aydınlatması için LED far, orta sehpa ve ECO göstergeli dijital gösterge paneli gibi donanım özelliklerine sahip olacak.

CB125F'in 124 cc hacimle gelen 2 supaplı SOHC tipi çalışma prensibine dayalı tek silindir motoru en başından itibaren yoğun şehir içi kullanımında optimum performans ve üstün yakıt ekonomisini verme üzerine tasarlanıyor.

EURO5 emisyon standartlarındaki bu motor 7.500 d/d’de 8 kW maksimum güç ve 6.000 d/d’de 10,9 Nm maksimum tork sağlıyor.

2021 güncellemesinde ağırlığı 7 kg azalan eSP motor, 2024 yılında yapılan revizyonlarla 11 kg hafifleyen CB125F ile birlikte çok daha verimli hale geliyor.

Sürüşe hazır ağırlığı toplamda sadece 116 kilogram olan CB125F, yakalanan ağırlık kazanımlarıyla 1,4 lt/100 km tüketim değeri sunabiliyor.

11 litre kapasiteli yakıt deposuyla tek seferde 700 km’nin üzerinde bir menzil sunabiliyor.

Türkiye fiyatı

Yeni Honda CB125F 99 bin 500 TL liste fiyatıyla 20 Ocak 2024 tarihinde satışa çıkacak.