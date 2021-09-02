Yeni Honda City'nin Türkiye fiyatı belli oldu

Japon üretici Honda'nın bu yıl ülkemize getireceği 3 modelden biri olan yeni City'nin Türkiye fiyatı açıklandı.

Japon otomobil üreticisi Honda, her ihtiyaca ve talebe uygun sedan modeli sunma hedefi ile ürün gamını genişletiyor.

Büyüyen ölçüleri ve yüksek donanım seviyesi ile Honda City, 2021 yılı bitmeden Türkiye'deki müşterileriyle buluşacak.

HONDA CITY TEKNİK DETAYLAR

Honda City, fiyat-performans dengesinde akıllı seçim yapmak isteyenler için öne çıkacak. Honda City, sunduğu yüksek bagaj hacmi, tek tuşla çalışma, 8 inç multimedya ekranı, 16 inç alaşım jantlar, LED farlar, modelin konforlu ve modern yönünü ortaya koyuyor.

Yeni 1,5 litre VTEC motoru ve CVT şanzımanı ile performans ve konforu bir arada sunan Honda City, güvenlik donanımlarıyla da Honda farkını kullanıcılarına sunacak.

Honda City, Türkiye'de Elegance ve Executive adı verilen iki farklı donanım seviyesiyle tercih edilebilecek

Kaputun altında ise sadece 1.5 litre i-VTEC motor ve CVT şanzıman ikilisini göreceğiz. 121 beygir güç ve 145 Nm tork üreten bu motor, CVT kombinasyonuyla 10.5 saniyelik 0-100 km/s hızlanmasına ve 6.2 lt/100 km yakıt tüketimine imkan veriyor.

HONDA CITY TÜRKİYE FİYATI

Honda City Elegance paketi 219 bin TL'den, Executive paketi ise 229 bin TL'den satışa sunulacak. Yeni otomobilin 11 Eylül'de showroom'larda yerini alması bekleniyor.