Yeni Honda Civic artık seri üretime hazır: İşte ilk fotoğraf

Honda, üretim aşamasına geçilmesine kısa bir süre kalmış olan yeni nesil Civic'in fotoğrafını paylaştı.

Japon otomobil üreticisi Honda, merakla beklenen 2021 Civic modelinin prototip sürümünü geçtiğimiz yıl kasım ayında bizlere göstermişti. O günden beri, yeni Civic'in seri üretim versiyonununa ait birkaç görüntü internete sızmıştı.

Örneğin geçtiğimiz günlerde Honda Civic, Çin devletinin yetkili kurumlarından onay alırken fotoğraflanmış, ardından Pekin'deki bir inceleme alanında görüntülenmişti.

HONDA CIVIC SERİ ÜRETİME HAZIR

Şimdi ise Honda, üretim aşamasına geçilmesine kısa bir süre kalmış olan yeni nesil Civic’i, seri üretime hazır gövdesine sahip bir şekilde gösterdi. İşte Honda Civic'in üretime hazır olduğunu gösteren resmi fotoğraf:

YENİ HONDA CIVIC NELER SUNACAK

Yeni 2021 Civic Sedan’ın, dinamik sürüş kabiliyeti ve teknolojik donanımlar anlamında bugüne kadarki en gelişmiş Civic modeli olacağı belirtiliyor.

Firma, şimdilik aracın sadece bu ön çapraz görünümüne ait bir görüntü paylaştığı için diğer kısımları hakkında yorum yapma şansımız yok.

Aracın bu görüntüsüne baktığımızda, 2020’nin sonlarında gösterilen turuncu renkli prototip versiyon ile neredeyse aynı olduğunu görüyoruz.

Görsel: 2020'de paylaşılan prototip Honda Civic





28 NİSAN'DA KARŞIMIZA ÇIKACAK

Önümüzdeki yaz aylarında bayilerde yer alması planlanan yeni nesil Honda Civic, 28 Nisan'DA Honda Stage YouTube kanalında ve Twitch platformu üzerinde karşımıza çıkacak.



Yeni Civic Sedan’ın üretime alınmasının ardından birkaç ay sonra, yeni Civic Hatchback de banta girecek.

Honda, yeni Civic’in detaylı teknik özellikleri ile detaylı görüntülerini 28 Nisan tarihinde paylaşacak.



İddialara göre yeni nesil model, Avrupa'ya girecek son içten yanmalı motora sahip Civic üyesi olacak. Öyle ki bu neslin ardından hibrit geçişi bile yaşanmadan sadece elektrikli Civic modelleri karşımıza çıkmaya başlayacak.

Yeni Civic'in tanıdık motor seçenekleri ile birlikte gelmesini bekliyoruz. Honda'nın atmosferik 2.0 litrelik dört silindirli motoru dünya çapında standart olacak gibi görünüyor. Otomobil, ülkemizde ise 1.5 litrelik VTEC motor ve 1.6 L benzinli ünite karşımıza çıkabilir.

PROTOTİP GÖRSELLERİ

Honda Civic Sedan prototipinin, geçtiğimiz yıl şirket tarafından paylaşılan prototip görselleri ise şöyle: