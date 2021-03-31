Yeni Honda Civic bir kez daha görüntülendi

Yeni Honda Civic bir kez daha görüntülendi

Daha önce birkaç kez kameralara yakalanan yeni Honda Civic, bir kez daha karşımıza çıktı. İşte yeni Civic'le ilgili tüm detaylar...

Japon otomobil üreticisi Honda, merakla beklenen 2021 Civic modelinin prototip sürümünü geçtiğimiz yıl kasım ayında görücüye çıkarmıştı.

O günden beri, yeni Civic'in seri üretim versiyonununa ait birkaç görüntü internette yayınlanmıştı.

Örneğin geçtiğimiz günlerde Honda Civic, Çin devletinin yetkili kurumlarından onay alırken fotoğraflanmış, ardından Pekin'deki bir inceleme alanında görüntülenmişti.

YENİDEN ORTAYA ÇIKTI

Honda, henüz yeni nesil Civic'i resmi olarak tanıtmamış olsa da artık aracın nasıl bir tasarıma sahip olduğunu biliyoruz. Daha önce gördüğümüz fotoğraflar ile birlikte artık tepeden tırnağa tanıdığımız yeni nesil Civic, aşağıdaki fotoğrafla yine kendini gösterdi.

NİSANDA HER ŞEY BELLİ OLACAK

Çin'de satışa çıkacak Honda Civic modelini, ilk olarak nisan ayında düzenlenecek Şanghay Otomobil Fuarı'nda göreceğiz. Fuarın ardından, otomobilin Avrupa ve Amerika versiyonları da ortaya çıkacak.

İddialara göre yeni nesil model, Avrupa'ya girecek son içten yanmalı motora sahip Civic üyesi olacak. Öyle ki bu neslin ardından hibrit geçişi bile yaşanmadan sadece elektrikli Civic modelleri karşımıza çıkmaya başlayacak.

Yeni Civic'in tanıdık motor seçenekleri ile birlikte gelmesini bekliyoruz. Honda'nın atmosferik 2.0 litrelik dört silindirli motoru dünya çapında standart olacak gibi görünüyor. Otomobil, ülkemizde ise 1.5 litrelik VTEC motor ve 1.6 L benzinli ünite karşımıza çıkabilir

Geçtiğimiz günlerde Çin'de görüntülenen Honda Civic görselleri şu şekildeydi:

PROTOTİP GÖRSELLERİ

Geçtiğimiz yıl tanıtılan 2021 Honda Civic Sedan prototipinin, şirket tarafından paylaşılan görselleri ise şöyle: