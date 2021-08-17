Yeni Honda Civic, City ve Accord Türkiye'ye geliyor

Japon otomotiv markası Honda; Civic, City ve Accord modelleriyle Türkiye sedan pazarının önemli oyuncusu olmaya hazırlanıyor. Yeni modeller, yıl sonuna doğru ülkemizde satışa sunulacak.

Türkiye'de son yıllarda SUV modellerin payı artıyor, ancak sedan modeller hala en çok tercih edilen gövde tipi olmaya devam ediyor.

ODD verilerine göre, yılın ilk yedi ayında da bu tablo değişmedi. Sedan otomobiller pazardan yüzde 41 pay aldı. SUV modeller ise yüzde 34.5 pay ile ikinci en çok tercih edilen gövde tipi oldu.

HONDA TÜRKİYE'DEN 3 YENİ MODEL

Bu segmentin önemli oyuncularından biri olan Honda, yeni modellerini ülkemizde satışa sunmaya hazırlanıyor. Civic'le sedan pazarında yer alan marka, City ve Accord ile iddiasını güçlendirecek.

Bir dönem Türkiye'de üretilen ve bugüne kadar toplam 22 bin 500 adetlik satış rakamına ulaşan City, eylülde yeniden pazara sunulacak. Ekimde Accord, kasımda ise yenilenen Civic ülkemize giriş yapacak.

Honda Türkiye Başkanı Takuya Tsumura, "Accord ve City Avrupa'da bir tek Türkiye'de satılacak. Civic'in mevcut gücü ile birlikte üç farklı segmentteki modelimizle sedan pazarının en önemli oyuncusu olacağız." dedi.

CIVIC'İN LPG MONTAJI TÜRKİYE'DE YAPILACAK

Tayland'dan ithal edilecek yeni Civic'de de LPG seçeneğinin olacağını ifade eden Tsumura, LPG montajını Türkiye'de yapacaklarını söyledi.

Tsumura, Kocaeli'ndeki otomobil stok sahasında LPG montaj hattı kurulduğunu açıkladı. Türkiye'de dizel satışına son veren ilk markalardan biri olan Honda, hibrit satışına ağırlık veriyor.

2019'da CR-V modelinin hibrit versiyonunu pazara sunan marka, 2021 Mayıs'ında Jazz hibritin satışına başladı. Honda, yeni HR-V modelini de sadece hibrit olarak satışa sunmayı planlıyor.

