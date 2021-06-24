Yeni Honda Civic Hatchback tanıtıldı

2020 yılının sonlarında sedan gövde tipiyle bir prototip olarak tanıtılan yeni Honda Civic'in bu kez de hatchback versiyonu görücüye çıktı.

Japon otomobil üreticisi Honda, merakla beklenen 2022 Civic modelinin prototip sürümünü geçtiğimiz yıl kasım ayında bizlere göstermişti.

Müşterilerini daha fazla bekletmek istemeyen Honda, 2022 Civic Sedan modelini nisan ayında resmi olarak tanıtmıştı.

CIVIC HATCHBACK TANITILDI

Yeni nesil Honda Civic, şimdi de Hatchback gövde tipiyle resmi olarak tanıtıldı. Daha genç müşterileri hedef alan Honda Civic Hatchback, sedan modele göre çeşitli tasarım farklarına da sahip.

Örneğin ön ızgara kısmında altıgen şeklinde açıklıklar görülüyor. Aracın değişikliklerin daha fazla olduğu kısmı ise arka taraf.

Civic Hatchback'in toplam uzunluğu, sedan versiyona göre 12.4 cm kadar daha kısa. Aracın arka tampon mesafesinin (arka tamponun en ucu ile tekerlek arasındaki mesafenin) de kısaldığı görülüyor.

Aracın tavan kısmının da yine sedan versiyondan daha fazla eğimli olduğunu görüyoruz. Ayrıca sedan versiyonda birbirinden ayrı, yani arka tarafın her iki köşesinde bulunan stop lambaları, Civic Hatchback'te ortadan bir stop barı ile birleştirilerek bagaj kapağı boyunca uzanıyor.





MANUEL ŞANZIMAN GERİ DÖNDÜ

Ayrıca sedan versiyonda manuel şanzıman seçeneği bulunmazken, Civic Hatchback versiyonunda 6 ileri manuel şanzımana yer veriliyor.

Ancak bu şanzıman seçeneğinin, aracın spor versiyonları için (örneğin 1.5 litrelik turbo benzinli 182 beygirlik motor seçeneği için) sunulacağı belirtiliyor. Manuel şanzıman dışındaki seçenek ise CVT olarak karşımıza çıkıyor.

Araçta başlangıç ve orta seviye paketlerde 7.0 inç'lik gösterge paneli ve 7 inç'lik bilgi eğlence ekranı sunulurken, daha üst paketlerde 10.2 inç'lik gösterge paneli ve 9 inç'lik bilgi eğlence ekranı geliyor.

Otomobilin fiyatı ve diğer özellikleri hakkında şimdilik herhangi bir açıklama yapılmadı.

Sedan versiyonun özelliklerine ve yurt dışı fiyatlarına, "2022 Honda Civic Sedan'ın yurt dışı fiyatları belli oldu" başlıklı haberimizden göz atabilirsiniz.

Kaynak: Motor1 Türkiye