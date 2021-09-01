Yeni Honda Civic kasımda Türkiye'de

Türkiye'deki üretimi sona eren yeni Honda Civic modelleri, Tayland'dan ithal edilecek. Yeni modeller, kasım ayında ülkemizde satışa sunulacak.

Japon otomobil üreticisi Honda, merakla beklenen 2022 Civic modelini nisan ayında görücüye çıkarmıştı.

İlk olarak ABD pazarında satılacak sedan gövde tipiyle karşımıza çıkan 11. nesil Civic, eskiye oranla çok daha sade bir tasarımla geliyor.

Türkiye'deki Honda Civic Sedan üretimi ise eylül ayında sona eriyor. Bu kapsamda, geçtiğimiz aylarda tanıtılan yeni nesil 2022 Honda Civic modelleri Tayland'dan ithal edilecek.

KASIMDA TÜRKİYE'DE OLACAK

Yeni Honda Civic'in artık yurt dışından ithal edilmesi de fiyat artışını beraberinde getirecek. Konuya ilişkin Habertürk'ün sorularını yanıtlayan Honda Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Bülent Kılıçer, "Yeni Civic Tayland'da üretilerek Türkiye'ye gelecek. Kasım ayında satışa sunmayı hedefliyoruz. Yurt dışından geleceği için gümrük vergisine tabi olacak.

Yine de pazar koşullarına göre rekabetçi bir fiyat ile müşterilerimizin karşısına çıkacağız. Civic'in ilk deneme modelleri Türkiye'ye geldi." ifadelerini kullandı.

YENİ HONDA CIVIC İKİ MOTOR SEÇENEĞİYLE GELİYOR

Yeni Honda Civic'te şimdilik sadece iki tane motor seçeneği sunulacak. Tamamı benzinli olan bu ünitelerden ilki ABD'de LX ve Sport donanım paketleriyle alınabilecek. Hacmi 2.0 litre olan dört silindirli atmosferik benzinli motor 160 bg güç, 187 Nm tork üretebiliyor.

EX ve Touring paketlerinde ise Civic Hatchback'te de görev yapan L15B7 kodlu 1.5 litrelik VTEC Turbo üniteye yer verilmiş. 182 bg güç, 240 Nm tork üreten motor, 2.0 atmosferik de CVT şanzıman ile geliyor.

YENİ HONDA CIVIC FİYATLARI

Yeni Civic Sedan'ların bayilere gelmeye başladığı ABD'de resmi fiyatlar belli oldu. Yapılan açıklamaya göre 2022 Honda Civic Sedan fiyatları vergiler ve tescil masrafları hariç 21 bin 700 dolardan başlıyor. Aracın Sport donanım seviyesinin vergisiz fiyatı ise 23 bin 100 dolar olacak.