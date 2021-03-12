Yeni Honda Civic Sedan Çin'de görüntülendi

Yeni Nesil Honda Civic Sedan'ın üretim versiyonu, kısa bir süre önce Çin'de ortaya çıktı.

Japon otomobil üreticisi Honda, merakla beklenen 2021 Civic modelinin prototip sürümünü geçtiğimiz yıl kasım ayında tanıtmıştı.

O günden beri, yeni Civic'in seri üretim versiyonunun nasıl görüneceği birçok kişi tarafından merak ediliyordu.

Yeni nesil Civic Sedan'ın şimdi de Çin'den bazı görüntüleri geldi. Aracın Çin devletinin yetkili kurumlarından onay alırken kaydedilen bu görüntülerinde seri üretim halini görüyoruz.

PROTOTİP SÜRÜMDEN BİRAZ FARKLI

Yeni nesil Civic'in seri üretim versiyonu, prototip versiyonundan biraz farklı görünüyor. Aracın sportif tasarımının bir miktar sadeleştiğini, ön tampona sis farlarının eklendiğini ve jant boyutunun küçüldüğünü söyleyebiliriz.

Aracın Avrupa'daki sportif donanımları, Çin'de kaydedilmiş olan bu sızıntı görüntülerdeki araca göre mutlaka daha iyi görünecektir.

Yeni nesil Civic'in resmi tanıtım etkinliğinin önümüzdeki haftalarda gerçekleşmesi bekleniyor.

PROTOTİP GÖRSELLERİ

Geçtiğimiz yıl tanıtılan 2021 Honda Civic Sedan prototipinin tasarımına, aşağıdaki görsellerden göz atabilirsiniz.